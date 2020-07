Yakuza 7 : Une version PS5 et un doublage en anglais annoncés

Jusqu'à présent, la seule version next-gen de Yakuza : Like a Dragon était la version Xbox Series X. La PS5 ne sera finalement pas oubliée mais elle devra attendre plus longtemps que les autres avant de découvrir à son tour les aventures d'Ichiban Kasuga.

À voir aussi : Yakuza 7 : SEGA se vante des 95% de satisfaction des joueurs en vidéo

Le site américain IGN vient d'avoir la primeur de l'annonce de la sortie prochaine d'une version PS5 de Yakuza : Like a Dragon. Et si les versions Xbox Series X, Xbox One, PS4 et PC (via Microsoft Store et Steam) sortiront en même temps que la nouvelle console de Microsoft, la version PS5 de Yakuza 7 sortira "plus tard." Ce qui explique pourquoi la version PS5 du RPG de SEGA n'a pas été classifiée par l'ESRB et PEGI. À noter que les possesseurs de la version PS4 du jeu bénéficieront d'un système de mise à jour vers la version PS5 similaire au système Smart Delivery proposé par Xbox.

En parallèle à cette annonce, SEGA a également révélé qu'à l'instar de Judgment, Yakuza : Like a Dragon aura le droit à un doublage en Anglais (en plus du traditionnel doublage japonais). Il s'agit là du premier jeu de la série principale depuis le tout premier Yakuza, à bénéficier d'un doublage dans la langue de Shakespeare (Judgment en a eu un aussi, mais c'est un spin-off).

Les premiers comédiens de la version anglaise de Yakuza : Like a Dragon ont par ailleurs été annoncés et l'un d'entre eux est bien connu des fans de Star Trek :

Kaiji Tang (Detective Pikachu dans le jeu éponyme) incarne Ichiban Kasuga, le héros du jeu qui vient de purger une peine de 18 ans de prison ;

George Takei (Sulu dans Star Trek) incarne Masumi Arakawa, le patriarche de la Famille Arakawa ;

Andrew Morgado incarne Koichi Adachi, un ancien policier en quête de vérité ;

Greg Chun (Takayuki Yagami dans Judgment) incarne Yu Nanba, un ancien infirmier opprimé qui cherche à faire amende honorable ;

Elizabeth Maxwell incarne Saeko Mukoda, une hôtesse de bar en mission.

Si vous l'impression qu'il manque une annonce concernant Yakuza : Like a Dragon pour faire votre bonheur, restez connectés sur Gameblog. Notre petit doigt nous dit que cela va tomber. Et plus vite que vous l'imaginez.