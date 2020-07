Yakuza 7 Like a Dragon classifié en occident, pas de version PS5 listée

Microsoft et SEGA ont révélé lors du dernier Inside Xbox que Yakuza : Like a Dragon sortirait sur Xbox One mais aussi sur Xbox Series X dans une version améliorée (en plus de sa commercialisation sur PS4 et PC). Si certains joueurs pensaient qu'une version PS5 serait annoncée dans la foulée, il n'en est visiblement rien.

Le compte Twitter du site Gematsu rapporte la classification par l'ESRB (Amérique du Nord) et le PEGI (Europe) de Yakuza : Like a Dragon. Ces deux classification indiquent noir sur blanc que le jeu est prévu sur Xbox Series X, PS4, Xbox One et PC. Des captures d'écran de ces classifications sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Contrairement à ce que certains imaginaient, aucune version PS5 n'est donc prévue pour le moment. Sony prévoyant une PS5 compatible avec "l'immense majorité" des jeux PS4, il est possible d'imaginer que le RPG de SEGA tournera également sur la nouvelle console du constructeur japonais.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Microsoft et SEGA n'ont pas encore précisé la teneur des améliorations dont bénéficiera Yakuza : Like a Dragon sur Xbox Series X. Il a juste indiqué que le jeu sera compatible Smart Delivery (quelqu'un qui achète la version Xbox One bénéficiera des améliorations Xbox Series X lorsqu'il passera sur cette dernière).

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon est prévu pour le jour du lancement de la Xbox Series X. À cette date, il débarquera donc sur la nouvelle console de Microsoft mais aussi sur PS4, Xbox One et PC. Et pour ce qui est de la classification obtenue auprès des deux organismes, Yakuza : Like a Dragon a logiquement été évalué comme Mature 17+ par l'ESRB et PEGI 18 par le PEGI.