Yakuza 7 Like a Dragon sera traduit en français, une nouvelle bande-annonce pour fêter ça

La présence de sous-titres en français dans Judgment, spin-off de la série des Yakuza, ainsi que dans les dernières grosses sorties made in Japan de SEGA (Sakura Wars, Persona 5 Royal) avaient mis la puce à l'oreille de certains joueurs. À juste titre. La nouvelle tant réclamée par les anglophobes intrigués par la série du Ryu Ga Gotoku Studio vient d'être officialisée.

À lire aussi : Toshihiro Nagoshi (Yakuza) donne son avis sur les fans de SEGA

SEGA avait plusieurs annonces de taille à faire aujourd'hui. En plus de la mise en chantier d'une version PS5 du jeu, l'éditeur vient d'annoncer que Yakuza : Like a Dragon bénéficiera de sous-titres en français. C'est le premier épisode majeur de la série à être traduit dans la langue de Molière depuis le tout premier Yakuza sorti en 2006 en Europe. Pour marquer le coup, la firme de Toshihiro Nagoshi a diffusé une toute nouvelle bande-annonce de Yakuza : Like a Dragon. Bien évidemment, cette dernière est sous-titrée en français.

En plus de cette nouvelle attendue de longue date par les joueurs français et francophones, SEGA a également annoncé les différentes versions de Yakuza : Like a Dragon qui seront proposées lors de la commercialisation du jeu à la fin de cette année. Sur Xbox Series X, PS4 et Xbox One, les joueurs auront la possibilité de se procurer une version boîte, appelée "Day Ichi Edition" qui sera proposée dans un SteelBook. À noter que les versions Xbox One et Xbox Series X disposeront du même packaging, les collectionneurs n'auront donc pas besoin d'acheter deux versions Xbox différentes. Une image de cette "Day Ichi Edition" physique est disponible dans notre galerie ci-dessous.

SEGA mettant le paquet en matière de jeux dématérialisés, trois versions numériques de Yakuza : Like a Dragon ont également été dévoilées :

" L'édition Day Ichi, disponible au prix de 59,99€ , inclut un ensemble de huit costumes légendaires vous permettant de vous habiller comme l'un des héros des jeux précédents de la licence Yakuza, de Kazuma Kiryu à Daigo Dojima (le contenu de cette version sera le même que celui de la version boîte évoquée ci-dessus).

, inclut un ensemble de huit costumes légendaires vous permettant de vous habiller comme l'un des héros des jeux précédents de la licence Yakuza, de Kazuma Kiryu à Daigo Dojima (le contenu de cette version sera le même que celui de la version boîte évoquée ci-dessus). L'édition Hero, disponible au prix de 69,99€ , inclut l'ensemble des bonus de l'édition Day Ichi, ainsi que l'ensemble des classes et l'ensemble du mode Management. L'ensemble de classes ajoute deux nouvelles classes jouables, le joueur de guitare déjanté, Devil Rocker, et le manieur de naginata, Matriach. L'ensemble du mode Management contient une vaste sélection d'employés supplémentaires pour le mini-jeu du même nom.

, inclut l'ensemble des bonus de l'édition Day Ichi, ainsi que l'ensemble des classes et l'ensemble du mode Management. L'ensemble de classes ajoute deux nouvelles classes jouables, le joueur de guitare déjanté, Devil Rocker, et le manieur de naginata, Matriach. L'ensemble du mode Management contient une vaste sélection d'employés supplémentaires pour le mini-jeu du même nom. L'édition Legendary Hero, disponible au prix de 89,99€, inclut tout le contenu des éditions précédentes ainsi que les ensembles Artisanat, Karaoké, Costumes ultimes et Bonus de stats."

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon est prévu en occident pour le jour de lancement de la Xbox Series X. SEGA indique que le jeu sera commercialisé en novembre prochain, ce qui laisse donc entendre que la Xbox Series X sortira au plus tard en novembre. Lors de sa sortie, le jeu sera disponible sur Xbox Series X, PS4, Xbox One et PC. La version PS5 arrivera quant à elle "plus tard."

L'annonce de la présence des sous-titres en français dans Yakuza : Like a Dragon vous réjouit-elle ? Cela va-t-il vous inciter à vous procurer le jeu ? Si oui, sur quelle plate-forme ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.