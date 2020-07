Le classement des exclusivités PS4 les mieux vendues aux États-Unis mis à jour

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la PS4 a été gâtée en termes d'exclusivités au cours de cette génération. Et aux dernières nouvelles, Marvel's Spider-Man était le jeu exclusif s'étant le mieux vendu outre Atlantique. Avec les grosses sorties de cette année, le classement a-t-il été bouleversé ? C'est ce qu'on va voir.

Une fois n'est pas coutume, c'est Mat Piscatella, analyste au sein du NPD Group, qui a fait une révélation concernant les ventes de jeux aux États-Unis. L'analyste américain vient en effet de partager le nouveau classement des cinq exclusivités PS4 qui se sont le mieux vendues dans le pays de l'Oncle Sam (c'est-à-dire qui ont généré les plus grosses sommes en dollars). Ce classement est le suivant :

Fin septembre 2019, ce même classement donnait :

Le trio de tête reste donc inchangé. Mais il est intéressant de voir que The Last of Us Part II et Final Fantasy VII Remake ont réussi à venir se greffer à ce Top 5 en seulement quelques mois (et à peine quelques semaines après sa sortie dans le cas du jeu de Naughty Dog). Il est donc possible de s'attendre à ce que ce classement soit encore bouleversé avant la fin de la génération.

Il peut également être noté qu'en ce qui concerne les licences made in Naughty Dog, aux États-Unis, la série des The Last of Us est plus populaire que celle des Uncharted. En seulement un mois de commercialisation, The Last of Us Part II a réussi à faire de plus grosses ventes que celles réalisées par Uncharted 4 : A Thief's End en plus de trois ans.

Pour info, Mat Piscatella précise que ces classements tiennent compte des ventes de jeux physiques et dématérialisées. Les exemplaires de jeux vendus avec une console au sein d'un pack ne sont pas comptabilisées, l'argent généré étant associé par NDP à la console. À noter également que l'argent généré par les microtransactions et les DLC n'est pas comptabilisé ici non plus.

