PS4-Xbox One : Les listes des jeux, et exclusivités, les mieux vendues aux États-Unis révélées

Il arrive régulièrement que les éditeurs communiquent sur les bonnes ventes de leurs jeux aux États-Unis (et ailleurs). En plus de ça, le NPD Group communique de manière mensuelle sur les meilleures ventes outre Atlantique. Mais quid des ventes de jeux sur l'ensemble de la génération ? C'est justement les statistiques qui viennent d'être révélées.

Mat Piscatella, analyste pour le NPD Group, a accès à de nombreuses statistiques hors d'atteinte pour les joueurs lambda. Mais comme il est généreux, il lui arrive régulièrement de partager certaines infos auxquelles il a accès. Pour "fêter" la diffusion des State of Play et Inside Xbox d'hier soir, l'analyste a révélé les listes des jeux qui se sont le mieux vendus sur PS4 et Xbox One depuis le début de la génération.

Ces listes tiennent compte des ventes physiques et dématérialisées et sont établies à partir des sommes d'argent générées par les ventes de ces jeux (et non pas sur le nombre d'exemplaires vendus). Et pour ce qui est des périodes qu'elles recouvrent, Mat Piscatella précise qu'elles vont du lancement de la console jusqu'à la fin du mois d'août 2019.

PlayStation 4, tous les jeux :

PlayStation 4, exclusivités :

Ces classements servent à rappeler la puissance des licences de Rockstar Games et la popularité toujours conséquente de la licence Call of Duty aux États-Unis. Il est également intéressant de noter que malgré leur très grande médiatisation, seules deux exclusivités PS4 figurent sur le classement tous jeux confondus.

Du côté de chez Xbox, la situation est différente. Avant de vous livrer les listes, il convient de noter que le classement des ventes d'exclusivités Xbox tient également compte des ventes de ces jeux sur PC.

Xbox One, tous les jeux :

Grand Theft Auto V Call of Duty WWII Call of Duty : Black Ops III Call of Duty : Black Ops IIII Red Dead Redemption II Call of Duty : Infinite Warfare Battlefield 1 Star Wars Battlefront Call of Duty : Advanced Warfare Destiny 2

Xbox One, exclusivités :

Sur Xbox aussi, les jeux made in Rockstar et les épisodes de Call of Duty cartonnent. Il est en revanche intéressant de noter que malgré les contrats passés entre Sony et Activision autour de Destiny, la licence Destiny n'apparaît, avec Destiny 2, que sur le classement Xbox.

Pour ce qui est des exclusivités, il est également surprenant de voir qu'aucune exclusivité Xbox n'apparaît dans le Top 10 des meilleures ventes de jeux globales. Il apparaît en tout cas que la licence Halo reste la licence Xbox la plus populaire.

Êtes-vous surpris par ces classements ? Auriez-vous vu certains jeux à d'autres positions ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.