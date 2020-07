PS4 : Un émulateur PSOne officiel découvert dans un jeu

Contrairement à ce que permettait de faire la PlayStation 3, la PS4 ne donne pas la possibilité de jouer à des jeux PSOne. Sony dispose cependant d'une solution pour faire tourner les jeux de sa première console sur PS4.

Le remake PS4 du tout premier MediEvil permet, lorsque certaines conditions sont remplies, de jouer à la version PlayStation du jeu. Et contrairement à la séquence de Crash Bandicoot jouable dans Uncharted 4, il n'est pas ici question d'une reproduction totale du MediEvil original sur PS4. En effet, la version PSOne de MediEvil tourne sur PS4 à l'aide d'un émulateur présent dans les fichiers du jeu.

Comme le rapport le site VGC, cet émulateur a été trouvé par des hackers après la mise en ligne d'un "exploit" de firmware ayant permis d'explorer les fichiers de MediEvil. Sans surprise, cette découverte a motivé les bidouilleurs à utiliser cet émulateur pour essayer de faire tourner d'autres jeux de la vénérable PlayStation.

Comme le montre le tweet ci-dessous, certains ont par exemple tenté de jouer à Silent Hill en 4K sur PS4 Pro grâce à cet émulateur. De toute évidence, tous les jeux de la console 32-bit ne fonctionnent pas parfaitement avec cette méthode.

Oh wow, do youse remember how in the PS4 remake of Medievil you can unlock the original PS1 version of the game? Turns out there's a whole PS1 emulator in there. Silent Hill running around 4K on a PS4 Pro is ... not perfect 🤣 pic.twitter.com/tM3pSTaDjq