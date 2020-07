Star Wars The Old Republic débarque sur Steam

Disponible depuis maintenant neuf ans, le MMORPG Star Wars : The Old Republic était jusqu'alors disponible uniquement via un launcher maison d'Electronic Arts. Désormais vous pourrez aussi y jouer via la plateforme de Valve.

C'est BioWare qui annonce officiellement la nouvelle sur le blog officiel du jeu. Star Wars : The Old Republic est désormais disponible sur Steam. Ce passage inclut d'office le support complet du cross-save et le crossplay. Votre progression sera ainsi conservée après le changement, et inversement si vous passez de Steam au launcher.

Pour s'intégrer parfaitement à cette nouvelle maison, le MMO d'une galaxie très lointaine va permettre, via une mise à jour, d'ajouter plus de 100 Succès, des arrières-plans pour vos profils Steam, des émoticônes et bien entendu... des cartes à échanger.

Car que serait un jeu Steam sans tout ceci, hein ? La nouvelle s'accompagne d'un message de bienvenue de la part des développeurs :

Avec l'arrivée de Star Wars: The Old Republic sur Steam, nous sommes pressés d'accueillir de nouveaux aventuriers dans une galaxie lointaine, très lointaine ! Que la Force soit avec vous !





Star Wars : The Old Republic est disponible sur PC depuis le 20 décembre 2011.