Toshihiro Nagoshi (Yakuza) donne son avis sur les fans de SEGA

Au fil du temps, les fans de SEGA ont connu des hauts mais aussi des bas. Et malgré l'arrête de la production de consoles et les sorties de jeux pas toujours réussi, un certain nombre d'entre eux sont restés extrêmement fidèles à la firme au célèbre logo bleu. Toshihiro Nagoshi, un des pontes de SEGA, se représente les fans de sa société d'une manière bien spécifique.

À voir aussi : SEGA : Segata Sanshirô "de retour" dans une nouvelle publicité décalée

Dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de SEGA, Toshihiro Nagoshi a récemment accordé une interview Otaquest. Au cours de cette dernière, il a été demandé au directeur de la création de SEGA et designer d'un certain nombre de ses jeux cultes, s'il avait un message à faire passer aux fans de SEGA. En réponse à cette requête, Toshihiro Nagoshi a dit ce qu'il pense des joueurs qui soutiennent sa société :

Je pense que les gens qui attendent des choses de la part de SEGA sont des gens au coeur pur, des gens qui rejettent la monotonie, et qui veulent toujours profiter de nouvelles choses. Je pense que parmi eux se trouvent beaucoup de gens qui croient que SEGA est une bonne entreprise, une entreprise qui admet quand elle s'est perdue et qui présente sincèrement ses excuses quand elle a fait une erreur. En utilisant cette confiance en guise de source d'énergie, nous allons continuer de faire de notre mieux pour créer des produits dignes de ces attentes et nous espérons que vous allez continuer de soutenir SEGA.

Il est intéressant de voir Toshihiro Nagoshi évoquer le goût des fans de SEGA pour les nouvelles choses tant nombre d'entre eux sont attachés aux anciens produits de la firme et continuent de réclamer le retour des vieilles gloires de SEGA. Il a en tout cas bien conscience du fait que les fans de SEGA, également surnommés "segasexuels" dans les milieux autorisés, sont restés fidèles à l'éditeur malgré les hauts et les bas évoqués au début de cette news.

Que pensez-vous de ces déclarations de Toshihiro Nagoshi ? Fans de SEGA, vous retrouvez-vous dans cette description ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.