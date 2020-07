Nintendo Direct Mini : 3 DLC pour Cadence of Hyrule, et une version boîte à la fin de l'année

Parce que l'été est aussi (et peut-être surtout) la saison où cette drôle de créature qu'est l'être humain entame durant plusieurs semaines une série de parades amoureuses nocturnes, Nintendo a choisi de ressortir le très dansant Cadence of Hyrule de son chapeau à l'occasion du premier Nintendo Direct Mini dédié aux partenaires du constructeur.

Disponible depuis l'été dernier, le crossover entre The Legend of Zelda et Crypt of the Necrodancer s'était offert un DLC gratuit à la fin de l'année 2019. Cette fois, ce sont pas moins de trois contenus additionnels qu'il faudra payer rubis (hu hu) sur l'ongle, à commencer par un Pack de Personnages disponible dès aujourd'hui, qui ajoutera Impa, Aria, Link Noir, Zelda Noire et Frederick (pas François) au casting.

Le second Pack de Mélodies proposera pas moins de 39 nouveau morceaux, ainsi que la possibilité de changer la musique d'ambiance à la voler, histoire de varier les plaisirs auditifs.

Enfin, le Pack Symphonie du Masque (sans doute le plus intéressant) s'entend comme un nouveau chapitre vous plaçant dans la peau de ce fichu Skull Kid, qui changera de pouvoirs comme de chemise masque, au travers de nouveaux environnements. Disponibles séparément, ces trois extensions seront également regroupées dans un juteux season pass facturé 14,99€ sur l'eShop.

Mais ce n'est pas tout, puisqu'une version physique de Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda (de son nom complet) sortira le 23 octobre 2020, pour le plus grand bonheur des collectionneurs et des joueurs patients. Quelle classe, non ?