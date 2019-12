Cadence of Hyrule : Un DLC gratut s'annonce en musique

En 2019, vous avez tellement croulé sous les titres de qualité que peut-être l'aviez vous laissé passé : sorti pile-poil pour célébrer l'été et la musique chère à un ancien ministre de la culture, Cadence of Hyrule se rappelle juste avant l'hiver à notre bon souvenir.

De son vrai nom (inspirez) Cadence of Hyrule : Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda, le crossover entre les deux licences cède aujourd'hui à l'esprit léger qui caractérise la fin de l'année calendaire dans cette partie du monde, en dévoilant un DLC tout ce qu'il y a de plus gratuit :

Découvrez les vraies raisons pour lesquelles Octavo a envahi Hyrule dans "Ode à Octavo", un nouveau scénario disponible dès maintenant dans #CadenceofHyrule via une mise à jour gratuite ! 🎶 pic.twitter.com/n23s6DF0vc - Nintendo France (@NintendoFrance) December 18, 2019

Intitulé "Ode à Octavo" (sans doute en forme de clin d'oeil à la Neuvième Symphonie du père Beethoven), cet épisode nous permettra donc vraisemblablement de comprendre les sombres motivations qui ont conduit le musicien à ensorceler le roi d'Hyule.

Un DLC surprise et de surcroît offert, voilà qui nous ferait presque fondre pour ce fameux esprit qui caractérise la trêve des confiseurs, non ?