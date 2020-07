Nintendo Switch : Des infos sur la compilation Super Mario anniversaire auraient fuité

Cela fait plusieurs mois que planent des rumeurs concernant la réédition sur Switch de plusieurs jeux Super Mario en 3D, réédition censée fêter les 35 ans de la célèbrissime série de jeux de plates-formes. Un insider qui affirme connaître des informations à ce sujet a souhaité mesurer les attentes des joueurs.

Plus tôt cette semaine, l'insider "Zippo" s'est exprimé sur le forum ResetERA au sujet de la compilation Super Mario prévue sur Switch dont la rumeur parle depuis des mois. Dans un message édité peu de temps après sa publication car il a "donné des ennuis" à son auteur, Zippo explique que cette collection de jeux comprendra bel et bien Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy (Zippo affirme qu'il y a "0,5% de chance" que Super Mario Galaxy 2 soit inclus dans cette compilation).

Toujours selon l'insider, il ne faut pas s'attendre à des remakes de ces trois jeux. Pour ce qui est de Mario 64, il affirme que le jeu sera "un peu plus beau" et que sa grande nouveauté sera sa compatibilité avec le format 16:9. Il ajoute qu'il y aura "peut-être des améliorations visuelles pour certains modèles" mais qu'il sera globalement question "du jeu original en 16:9." Et en ce qui concerne Mario Sunshine et Galaxy, Zippo affirme que les jeux ne seront que des "portages avec une plus haute résolution" des jeux originaux.

Zippo explique qu'il donne ces informations pour que les gens ne se fassent pas de faux espoirs et ne soient pas déçus ensuite. Histoire d'enfoncer le clou, il dit qu'il n'est nullement question d'un "remake de Mario 64 avec le moteur d'Odyssey." D'après lui, le jeu qui recevra de véritables nouveautés sera la version Switch de Super Mario 3D World dont la rumeur parle aussi depuis plusieurs mois.

À noter également que Zippo laisse entendre que la compilation des trois jeux Super Mario en 3D sera annoncée "la semaine prochaine." Comme toujours, il est important de considérer ces affirmations comme des rumeurs et donc de les prendre avec des pincettes. Pour rappel, le toujours très fiable journaliste américain Jeff Grubb a récemment affirmé que Nintendo allait communiquer "bientôt." Il est donc peut-être question de ces annonces au sujet de Mario. Réponse dans quelques jours donc.

Si l'insider dit vrai, serez-vous satisfait du choix de Nintendo ? Ou auriez-vous préféré de vrais remakes pour ces trois titres cultes ? Comptez-vous vous procurer cette compilation ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.