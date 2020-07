Xbox Series X : Phil Spencer date le passage à des jeux First Party incompatibles Xbox One

Une des différences philosophiques entre la PS5 et la Xbox Series X se situe au niveau de la gestion de la transition générationnelle. Des jeux First Party de Sony prévus pour être uniquement jouables sur PS5 seront commercialisés dès la sortie de cette dernière. Sur Xbox Series X, les exclusivités Microsoft continueront aussi de sortir sur Xbox One. Et l'on sait désormais combien de temps cette situation va durer.

Comme nous vous l'indiquions plus tôt aujourd'hui, Phil Spencer a publié un long article sur le site Xbox Wire dans lequel il récapitule la stratégie de Microsoft à l'approche de l'arrivée de la Xbox Series X. Parmi les sujets abordés se trouve justement le passage à la nouvelle génération et ce que cela implique pour les jeux développés par les Xbox Game Studios (autrement dit les studios appartenant à Microsoft).

Phil Spencer rappelle que les jeux First Party de Microsoft prévus pour le lancement de la Xbox Series X seront également disponibles sur Xbox One (ils seront donc cross-gen). Et d'après le grand patron de Xbox, cette situation va concerner tous les jeux Xbox Game Studios qui "sortiront dans les deux années à venir." Cela signifie que des jeux développés par les XGS disponibles uniquement sur Xbox Series X ne seront pas proposés avant fin 2022. Phil Spencer affirme que sa société ne veut pas "forcer" les joueurs à passer à la Xbox Series X pour pouvoir continuer de profiter des exclusivités Xbox.

Pour rappel, la Xbox Series X est prévue pour la fin de cette année dans le monde entier. Le 23 juillet prochain, la firme de Redmond présentera des jeux First Party à paraître sur Xbox Series X comme Halo Infinite ou Hellblade II au cours du Xbox Games Showcase. Les personnes qui ont une Xbox One et qui ne comptent pas passer tout de suite à la Xbox Series X y obtiendront donc elles aussi un aperçu des jeux qu'ils pourront se procurer prochainement. Bien évidemment, ces versions Xbox One seront technologiquement moins avancées que les versions Xbox Series X.

