TEST du boitier Sharkoon TG5 Pro RGB : Spacieux, complet et avec RGB sans se ruiner

Depuis quelques années maintenant, Sharkoon s'est fait un nom auprès des joueurs PC et nous profitons de la sortie du TG5 Pro RGB pour nous pencher sur une ligne de produits que nous n'avons pas l'habitude tester, les boîtiers PC.

Au catalogue de Sharkoon on trouve des articles très différents même s'ils ont tous en commun de s'adresser avant tout aux gamers. Des claviers, des souris, des tapis de souris, mais aussi des casques-micros, des sièges gaming et même des bureaux sont ainsi disponibles. Une gamme complète d'alimentations est également de la partie, mais le constructeur dispose surtout d'innombrables références de boîtiers depuis l'ultra-compact Mini-ITX jusqu'à l'imposant REV200 en passant par toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs. Le TG5 Pro RGB est l'un des derniers modèles sortis des usines. Il cumule de multiples avantages et souligne avec brio l'orientation gaming sur laquelle Sharkoon insiste depuis longtemps sans atteindre des sommets tarifaires.

Boîtier massif, mais élégant

Forcément, avec plus de 45 cm de haut pour autant de profondeur et une largeur plus classique de 21 cm, le TG5 Pro RGB est un boîtier massif. Il reste dans la norme des tours midis. La robe est entièrement noire avec des espaces aménagés pour laisser apparaître les entrailles de notre configuration. Aucune baie n'est disponible sur la face avant du boîtier - ce n'est plus à la mode - en revanche, on repère bien les trois ventilateurs 120 mm de façade sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Sur le côté gauche, la porte est en verre trempé et cela participe du poids de l'ensemble, mesuré à un peu plus de 8,5 kg. Rien de dramatique, mais vous réfléchirez à deux fois avant de le déplacer.

L'ouverture latérale se fait simplement avec deux vis moletées et on découvre un intérieur spacieux. Le système de double chambre n'est pas étranger à cela. Sharkoon a effectivement rangé l'alimentation sous une espèce de cocon qui renferme également des emplacements 3,5 pouces. L'idée est de former deux compartiments avec d'un côté le coeur du PC et, de l'autre, l'alimentation et les unités de stockage. L'objectif est d'assurer un meilleur refroidissement, mais côté gestion des câbles, c'est déjà une bonne idée. On peut aisément les ranger de fort belle manière en exploitant aussi les nombreux trous et autres fentes disposés sur le panneau dédié à la carte mère.

Le montage de la carte mère et de toute la configuration est un jeu d'enfant. On branche aisément les connecteurs de façade sur la carte mère, les câbles sont de bonne longueur. On met facilement en place la carte graphique et précisons au passage que tout est prévu pour des composants exigeants : la longueur maximale pour la carte graphique est de 40 cm alors que la hauteur maximale pour le ventirad du processeur est de 16,7 cm. Enfin, l'alimentation peut être longue de 20,5 cm sans que cela ne pose de problème. Comme vous le voyez, le TG5 Pro RGB est prêt pour toutes les configurations... si ce n'est les cartes mère E-ATX : elles peuvent rentrer, mais ce n'est pas prévu pour.

Ventilation à toute épreuve, watercooling en option

Avec de la place pour les ventirads les plus imposants de chez be quiet ! ou Noctua, il n'y a guère de souci à se faire pour la préservation du processeur. De manière plus générale, c'est l'ensemble de la configuration qui est dorlotée avec le TG5 Pro RGB. En effet, quatre ventilateurs de 120 mm sont préinstallés par Sharkoon. À l'arrière, un ventilateur se charge d'extraire l'air chaud du boîtier tandis que les trois en façade apportent de l'air frais. On notera au passage que celui le plus en bas vient également ventiler les disques durs 3,5 pouces placés dans la chambre basse. Il est par ailleurs possible de compléter tout ça avec des ventilateurs placés sous le panneau supérieur.

Sharkoon laisse ces emplacements vides, mais il y a la place pour trois ventilateurs de 120 mm ou deux de 140 mm. Au total, ce sont donc jusqu'à huit ventilateurs de 120 mm qui peuvent prendre place dans le TG5 Pro RGB. Grâce à la facile mise en place de tous les composants et la possibilité de faire passer les câbles derrière le panneau de la carte mère, on aboutit à une excellente circulation d'air. Cela ne vous donnera pas beaucoup d'éléments de comparaison, mais sachez qu'au plus chaud avec un Core i9-9900K et une GeForce RTX 2080 Ti, la température du processeur n'a jamais dépassé les 64°C et celle de la carte graphique les 69°C.

Si vous avez une préférence pour le watercooling, il vous faudra investir, mais Sharkoon autorise pas mal de fantaisies. Il n'y a pas d'emplacement dédié pour une pompe ou de fixations particulières. En revanche, des trous ont été aménagés de sorte que d'imposants radiateurs puissent être montés le plus aisément possible. Sur l'avant, il est ainsi possible d'installer un radiateur de 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm. Sur l'arrière, il y aura moins d'options, mais un radiateur de 120 mm est compatible. Enfin, le panneau supérieur est prévu pour accueillir un radiateur de 120 / 140 / 240 / 280 mm. Attention cependant : il pourrait vite entrer en conflit avec le ventirad du CPU.

Illumination globale

Vous l'avez sans doute remarqué sur la première photo et sur le nom du boîtier, le TG5 Pro RGB est pensé pour en mettre plein les yeux. Les trois ventilateurs de façade et celui placé sur le panneau arrière sont dotés de LED RVB. Ces quatre ventilateurs, ceux que vous ajouterez et même d'autres sources lumineuses peuvent être pilotés via la carte mise en place par Sharkoon. Alimentée via un port SATA et directement branchée sur la carte mère, celle-ci se propose de faire varier les couleurs de tout ce petit monde : jusqu'à huit sources lumineuses peuvent ainsi être connectées.

Là où les choses sont très astucieuses c'est que Sharkoon permet de jouer avec de multiples animations lumineuses depuis le bouton reset du PC. N'ayant pas de solution compatible entre les mains, nous n'avons toutefois pas pu déterminer si le système LED de Sharkoon s'accorde avec les solutions Corsair, reconnues par de plus en plus d'acteurs du marché. Avant de conclure, nous aimerions tout de même souligner quelques petits points « en retrait ». Ainsi, alors que quatre ports USB-A sont présents sur la façade - pratique - aucun n'est à la norme USB-C. Dans le même ordre d'idée, il est regrettable que tous les filtres ne soient pas aussi pratiques que celui du panneau supérieur.

Sur ce panneau, un filtre anti-poussière, magnétique, est effectivement disposé. Il se retire en un simple mouvement de la main et peut être nettoyé très facilement. Les filtres de façade ou de l'alimentation sont plus classiques et nécessitent davantage de manipulations pour être retirés. Terminons en soulignant la possibilité d'implémenter jusqu'à trois disques 3,5 pouces ou seulement deux si on souhaite placer un ventilateur 60 mm en plus dans la cage dédiée. Deux disques 2,5 pouces peuvent prendre place sur la séparation entre les deux chambres et deux autres -moins accessibles - au dos de la carte mère. Ventilation ou stockage, le TG5 Pro RGB est bien doté.

x x x x x EN RÉSUMÉ Spacieux, complet et RGB sans se ruiner Comme à son habitude, Sharkoon nous propose un produit très convaincant. Son TG5 Pro RGB est un boîtier relativement classique dans sa forme mais qui assure l'essentiel à presque tous les niveaux. L'idée du constructeur était de reprendre ce qui a fait le succès des TG5 en améliorant certains éléments. Rien à redire, le TG5 Pro RGB est spacieux sans être gigantesque, solide tout en gardant une certaine élégance et particulièrement fonctionnel. Forcément, si vous êtes allergique aux LED, ce modèle n'est pas fait pour vous, mais les amateurs d'illuminations seront ravis de voir que de multiples fantaisies sont possibles à ce niveau. Pour ne rien gâcher, une large place est laissée à l'évolution de votre configuration et l'ensemble coûte moins de cent euros, ventilateurs et illuminations compris.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : A beaucoup de place pour installer son PC

Très belles finitions (paroi en verre trempé, illuminations RGB)

Nombreux ventilateurs livrés et des emplacements pour en rajouter

Chambre pour les unités de stockage bien pensée

Intégration très simple d'une solution de watercooling

Filtre anti-poussière bien pensé sur le dessus

Rapport qualité / prix intéressant Pas de port USB-C

Filtres anti-poussières un peu léger en façade et sous le boîtier

Le verre trempé... c'est lourd !