Dragon Ball Z Kakarot : Des détails sur le nouveau mode de jeu gratuit

Plus tôt cette année, Bandai Namco Entertainment révélait dans la presse japonaise que Dragon Ball Z Kakarot allait recevoir un nouveau mode de jeu gratuit. On en sait désormais un peu plus au sujet de ce dernier.

Une fois n'est pas coutume, c'est le blog japonais ryokutya2089 qui a réussi à mettre la main avant tout le monde sur le prochain exemplaire du magazine V-Jump. Et ce dernier contient des informations sur le jeu de cartes qui sera ajouté prochainement, et gratuitement, à Dragon Ball Z Kakarot.

Ce nouveau mode, également jouable en ligne, met donc en scène des affrontements par Carddass interposées. Chaque carte dispose de statistiques qui lui sont propres : rareté, coût, paramètres et symboles (ces derniers correspondraient à des attributs). Et si le mode est gratuit, il semblerait qu'il soit possible d'acheter des choses dans la boutique de cartes in-game.

Comme dans d'autres jeux de cartes du genre, l'utilisateur se constitue un deck et récupère de l'énergie permettant d'utiliser telle ou telle carte entre deux tours. D'après V-Jump, ce mode proposera des événements gratuits, des matchs avec classement et des événements mensuels.

À l'heure où sont écrites ces lignes, il n'a pas encore été précisé si les cartes Carddass récupérées et collectionnées au cours de l'aventure principale de Dragon Ball Z Kakarot pourront être utilisées dans ce mode. La date de mise en ligne de ce mode supplémentaire sur PS4, Xbox One et PC n'a pas été indiquée non plus.

