Xbox : Phil Spencer veut que les gens puissent immédiatement essayer des jeux à partir de liens

La démocratisation de la consommation de la musique et de la vidéo en streaming a rendu quasi instantané l'accès à du contenu de divertissement et donc à la découverte d'artistes et productions. Le boss de Xbox ne cache pas qu'il souhaiterait proposer une expérience équivalente aux joueurs.

Pour essayer un jeu chez soi avant de l'acheter, il a d'abord fallu passer par l'achat (ou le prêt) d'un CD de démo. Ensuite est venu le téléchargement de démos. Et depuis peu, les joueurs console peuvent essayer des jeux en passant par des services payants comme le Xbox Game Pass ou le PlayStation Now. Mais ces derniers imposent toujours un temps d'attente plus ou moins long pour accéder à un jeu. Et Phil Spencer veut que cette situation change, du côté Xbox bien entendu.

Dans une interview récemment accordée au site américain The Verge, le patron de la branche Xbox de Microsoft a indiqué qu'il souhaiterait mettre à profit la technologie de streaming derrière le Project xCloud pour faciliter l'accès à l'essai de jeux :

xCloud bénéficie d'une simplicité de passage en revue des jeux et d'achat qui est incroyablement précieuse aujourd'hui selon moi. Il arrive fréquemment que ce soit sur xCloud que j'essaie pour la première fois un jeu.



Je peux donc utiliser le service comme mon expérience d'essai de jeu en petites portions.



Nous souhaitons que l'essai (de jeux) soit aussi simple qui ne l'est aujourd'hui en matière de musique et de vidéo. Je peux dès maintenant vous envoyer un lien dans Spotify et vous pouvez streamer cette musique instantanément. Avec le temps, je devrais être en mesure d'essayer un jeu peu importe où je le découvre.

Microsoft veut, grâce à Project xCloud, rendre instantané l'accès au jeu à la manière de ce que Google avait promis avec Stadia lors de l'annonce de son service de jeu en streaming. La possibilité de lancer immédiatement un jeu à partir d'un lien n'est cependant pas encore d'actualité du côté de Stadia.

De plus, permettre à une personne d'essayer un jeu "n'importe où" comme le souhaite Microsoft implique que cette personne ait une manette toujours à portée de main. Ce qui n'est pas toujours évident. Cela étant dit, la perspective de pouvoir essayer un jeu sans avoir à attendre, n'importe ou et n'importe quand, est évidemment alléchante. Reste à voir le temps qu'il faudra attendre avant que cet objectif soit technologiquement atteignable.

Pour rappel, Microsoft a annoncé hier que Project xCloud fusionnera avec le Xbox Game Pass Ultimate, y compris en France, en septembre prochain.

Pensez-vous qu'il sera un jour possible de jouer à un jeu immédiatement après avoir cliqué sur un lien envoyé par un proche ? Une telle possibilité vous intéresse-t-elle ? Pourrait-elle vous inciter à vous abonner à un service plutôt qu'à un autre ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.