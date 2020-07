The Red Door apparaît sur le Microsoft Store, il cacherait Call of Duty Black Ops Cold War

Le contexte sanitaire mondial couplé à un développement que la rumeur présente comme compliqué font qu'Activision n'a toujours pas annoncé officiellement le Call of Duty de cette année. Tout pousse cependant à croire que les tests vont bon train au sein du studio de développement du jeu.

Le site britannique Eurogamer rapporte la découverte sur le site du Microsoft Store d'un certain The Red Door. Et il se pourrait que ce dernier cache Call of Duty Black Ops Cold War. Ce jeu, attribué à Activision sur le site de Microsoft, est présenté comme un jeu de tir pesant 81,65 Go ne pouvant être obtenu que grâce à un code.

À l'heure où sont écrites ces lignes, la page de The Red Door est toujours accessible sur le Microsoft Store britannique (une capture d'écran de cette dernière est disponible dans notre galerie ci-dessous). Cette dernière contient par ailleurs une description du jeu pour le moins vague, certainement là pour brouiller les pistes :

Il y a plus d'une vérité. Si vous cherchez des réponses, soyez prêts à tout remettre en question et à accepter que les choses ne seront plus jamais comme avant. The Red Door (La Porte Rouge en français, ndlr) vous attend, osez-vous la franchir ?

Comme l'explique Eurogamer, The Red Door était déjà apparu dans la base de données du PlayStation Store en juin dernier. Et son ContentID contenait alors une référence à une certaine Alpha interne de "COD2020." Tout pousse donc à croire qu'il est ici question d'une autre Alpha interne, se déroulant cette fois-ci sur Xbox One.

Quelques teasers faisant référence au premier Black Ops mis à part, Activision n'a pour l'instant rien communiqué au sujet du Call of Duty de cette année. Un changement de studio principal en cours de développement et la crise sanitaire mondiale ont bouleversé les plans de l'éditeur américain. C'est pourquoi les joueurs ne savent toujours rien alors que les précédents épisodes de la série étaient déjà connus depuis un certains temps à cette période de l'année. Reste donc à voir quand l'éditeur se sentira suffisamment confiant pour montrer son jeu.