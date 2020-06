Call of Duty 2020 (Black Ops Cold War) : le SBMM serait de retour

Les rumeurs pleuvent concernant la nouvelle mouture de la licence estampillée Call of Duty. Aujourd'hui, cela concerne le multijoueur. Et particulièrement une caractéristique déjà présente sur Call of Duty : Modern Warfare et ayant fait grincé par mal de dents.

L'information provient d'une source bien connue de la communauté, Tom Henderson, ayant autrefois fait des révélations sous le pseudo de LongSensation.

Cette fois-ci, ce dernier évoque le SBMM (Skill Base Matchaking). En gros, le jeu va faire en sorte de vous mettre face à des joueurs de votre niveau. Suivant votre ratio dans les parties. Sur Modern Warfare, ce SBMM se base sur vos 5 dernières parties pour ajuster les parties suivant ce que vous avez effectué précédemment. Nombreux sont les joueurs faisant exprès de se suicider plusieurs parties de suite pour se retrouver avec des joueurs de niveau moindre. Bravo les gars...

La communauté s'est d'ailleurs plainte de ce SBMM jugé strict sur Modern Warfare, faisant ressembler chaque partie à de la compétition. Et apparemment, le SBMM devrait être de la partie dans le prochain Call of Duty 2020 (nom provisoire) :

The next Call of Duty title will have SBMM. If you think that Treyarch will remove it, you're wrong... Mainly because it isn't the developers that decide this type of stuff.



SBMM is here to stay.