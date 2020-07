Final Fantasy 7 Remake : La "créativité" du co-réalisateur stimulée par l'Unreal Engine 5

S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Final Fantasy VII Remake, c'est la beauté d'ensemble de sa réalisation. Et à en croire de récentes déclarations du co-réalisateur du jeu, les choses pourraient aller plus loin dans sa suite.

Epic Games a récemment posté une interview de Naoki Hamaguchi, le co-réalisateur de Final Fantasy VII Remake, sur le site officiel de l'Unreal Egnine. Sans surprise, cette interview revient sur la décision de Square Enix de passer le développement de ce jeu sur Unreal Engine 4 plutôt que sur un moteur conçu en interne. Mais ce n'est pas tout. Naoki Hamaguchi a également été interrogé sur son opinion sur la démo technique de l'Unreal Engine 5. Et de toute évidence, le développeur a été impressionné :

La qualité graphique (de la démo technique de l'Unreal Engine 5) est quelque chose que nous n'avons pas été capables d'atteindre sur les consoles de génération actuelle. Et quand je l'ai vue, j'ai senti de nouvelles étincelles de créativité remuer dans mon corps de créateur. Cette sensation m'a rempli d'excitation et d'anticipation.



Nous avons de plus eu l'opportunité de travailler en étroite collaboration et développer un rapport (de travail) avec monsieur Takayuji Kawasaki d'Epic Japan et de nombreux autres membres du staff d'Epic, ce qui a fourni une expérience très précieuse à notre équipe de développement. Je pense qu'à l'avenir, de puissants moteurs de jeux comme l'Unreal Engine 5 continueront à briller et à être au centre de l'activité du développement de jeux.

D'après Square Enix, le développement de la deuxième partie de Final Fantasy VII Remake bat son plein. Ce qui implique donc que les choses ont commencé sur Unreal Engine 4. Cette suite sera-t-elle intégralement créée sur cette version du moteur ou est-ce que son développement passera en cours de route sur Unreal Engine 5 ? Impossible à dire pour le moment.

Sachant que la sortie de ce deuxième épisode, très certainement prévue sur consoles next-gen dont la PS5, n'a pas encore été annoncée, il ne serait pas étonnant que Square Enix cherche à bénéficier des possibilités offertes par l'Unreal Engine 5. Pour rappel, l'Unreal Engine 5 sera proposé en version preview au début de l'année prochaine. La véritable sortie du moteur est quant à elle prévue pour la fin de l'année prochaine.