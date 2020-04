Final Fantasy VII Remake : Tetsuya Nomura voudrait rapidement sortir la suite

Vous l'avez demandé, espéré, et obtenu, mais après des années d'attente à se ronger les sangs, le remake de Final Fantasy VII est arrivé. Seule ombre au tableau : au vu de sa sortie printanière et confinatoire, vous avez eu le temps de le retourner dans tous les sens, en tout bien tout honneur. Et désormais, une seule question reste sur toutes les lèvres : "À Quand la suite ?"

Si les têtes pensantes de ce projet d'envergure semblent s'interroger à voix haute depuis l'annonce du jeu sur le nombre de parties qui composeront cette relecture du plus célèbre du J-RPG, le réalisateur Tetsuya Nomura affirmait en novembre dernier que la suite de Final Fantasy VII Remake était déjà bel et bien lancée.

Et ceux qui parmi vous sont allés au bout de l'aventure se demandent désormais plus que jamais ce que nous seront en droit d'attendre d'un épisode 2 qui ne dit pour l'instant pas son nom. Et là, les enfants, il va falloir rentrer dans le vif du sujet : si vous n'avez pas terminé Final Fantasy VII Remake, vous pouvez dès à présent cesser votre lecture, et repasser une tête plus tard. Vous voici donc prévenus.

Car le guidebook du jeu vient en effet de sortir au Japon, et ne rompt pas à la tradition en vigueur, qui veut qu'une partie de l'équipe se fende d'un message inédit à destination des joueurs. Grâce à l'un des premiers acheteurs désireux de nous faire partager ce contenu via un réseau social gazouillant, nous découvrons ainsi quelques éléments concernant "l'après", de la plume du producteur Yoshinori Kitase, qui affirme au passage que le co-réalisateur Naoki Hamaguchi effectue un intense travail de lobbying afin que le combat final se tienne à Midgar :

Nous avons une idée approximative du nombre d'épisodes, mais nous n'avons pas pris de décision ferme. Nous n'avons pour l'instant pas de certitude à ce sujet. La spéculation la plus répandue semble aller vers une trilogie.

L'intéressé se garde bien, comme tant d'autres, de commenter les rumeurs et les spéculations, mais le réalisateur Nomura n'hésite pas de son son côté à prendre un peu plus fermement position, notamment sur le timing des prochains épisodes, non sans enfoncer quelque porte ouverte au passage :

Le prochain jeu dépendra surtout du nombre d'épisodes que nous aurons au final. Si nous optons pour de plus grands jeux, il nous faudra plus de temps, mais dans le cas contraire le développement pourrait être réduit.

À titre personnel, je préférerai qu'il sorte le plus tôt possible.

Rien ne permet d'affirmer que le réalisateur l'emportera au final, mais les joueurs pressés de découvrir à quel sauce ils seront mangés peuvent donc compter sur un allié de poids du côté de Shinjuku.

Combien de temps êtes-vous prêts à patienter pour découvrir le second épisode de Final Fantasy VII Remake ? Avez-vous été satisfaits de la fin du premier ? Faites-nous part de vos avis sans divulgâchis dans les commentaires ci-dessous.