Final Fantasy 7 Remake 2 : Yoshinori Kitase parle de l'impact du coronavirus sur le développement

Final Fantasy VII Remake restera un jeu associé à la pandémie de COVID-19. Le premier épisode de ce remake a en effet été commercialisé alors que les populations de nombreux pays étaient confinées. Et si la distribution du jeu a été bouleversée par les conséquences du virus, il en va de même pour le développement de sa suite.

Le site du journal britannique The Guardian a récemment pu s'entretenir avec Yoshinori Kitase, le producteur de Final Fantasy VII Remake. Au cours de cette conversation, le représentant de Square Enix est revenu sur le contexte pour le moins particulier dans lequel est sorti le très attendu RPG :

Je suis triste et cela me fait mal de voir tant de gens à travers le monde souffrir et même mourir à cause du virus. Lorsque nous avons déterminé la date de sortie du jeu, personne n'aurait pu prévoir une pandémie globale telle que celle que nous connaissons actuellement. Et le fait d'avoir à sortir le jeu au cours de cette situation sans précédent nous a totalement pris par surprise. [...]



J'espère sincèrement que Final Fantasy VII Remake peut procurer un moment de soulagement et de distraction durant ces moments difficiles à ceux qui sont forcés de subir le stress provoqué par le fait de vivre pendant un confinement.

Et comme de nombreuses autres sociétés du jeu vidéo, Square Enix a vu ses plans et sa manière de faire altérés à cause de la crise sanitaire. Mais Yoshinori Kitase ne s'attend pas à ce que cette dernière rallonge considérablement le temps que les joueurs devront attendre avant de découvrir la deuxième partie de Final Fantasy VII Remake :

À l'heure actuelle, l'équipe développe toujours le prochain jeu en télétravail. Notre niveau de rendement va temporairement passer sous les 100% d'efficacité à cause de cette situation mais je ne pense pas que l'impact sera trop gros sur le long terme.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Square Enix n'a pas encore communiqué la date de sortie ou les plates-formes sur lesquelles sortira celui que l'on peut surnommer Final Fantasy VII Remake 2. Il ne paraît en tout cas pas impossible d'imaginer que cette deuxième partie sortira au moins sur PS5.