Minecraft : Un projet fou permet de visiter Disneyland Paris dans le jeu

On le sait, Minecraft permet de tout faire ou presque. C'est ainsi qu'une équipe de joueuses et joueurs français passionnés ont pour objectif de recréer à l'identique le parc DisneyLand Paris (EuroDisney pour les plus anciens d'entre nous) au sein du jeu de Mojang.

Une équipe de treize personnes oeuvre actuellement pour la création à l'identique (du moins le plus proche possible) du parc Disney Land Paris au sein de Minecraft. Après 5 ans de travail acharné, on peut commencer à en avoir un bel aperçu dans la vidéo ci-dessus mais aussi sur le serveur en question.

Comme vous pouvez le voir dans le trailer, le parc n'est pas juste décoratif mais aussi interactif puisque le but à terme est notamment de rendre jouable la plupart des attractions. Les créateurs expliquent entre autres que ce projet est fait aussi bien pour les passionnés de Disney que pour les autres, qui n'ont pas spécialement d'affinités avec cet univers enchanteur.

On y trouve notamment la fameuse attraction Big Thunder Mountain mais aussi l'HyperSpace Mountain ou encore l'attraction It's Small world (et désolé si vous avez la musique dans la tête).

Si le projet vous intéresse, sachez que le groupe propose une chaîne Discord disponible par ici et que l'iP du serveur est la suivante : mc.magiccraft.fr. Enfin sachez qu'un ressource Pack (pack de texture) se téléchargera automatiquement lors de votre première connexion pour profiter au mieux du serveur.