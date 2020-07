Babylon's Fall : Pas d'infos cet été, mais le développement avance... en télétravail

La chute de Bayblone est attendue depuis le mois de juin de 2018. On sait PlatinumGames assez occupé et les inquiétudes sont légitimes, surtout depuis un certain Scalebound... Mais que tout le monde se rassure, comme pour le très absent Bayonetta 3, tout va bien, paraît-il.

Malheureusement, on ne peut que s'accrocher à ce que les développeurs veulent bien nous dire au sujet de Babylon's Fall, qu'on n'a plus revu depuis décembre 2019 durant un State of Play. Cette nouvelle collaboration entre les parents de Final Fantasy et ceux de The Wonderful 101 après le désormais légendaire NieR Automata devait donner de ses nouvelles durant l'été.

Et voici les informations qui ont été partagées sur Twitter :

Salutations,



Merci à tous les fans qui nous suivent dans l'attente de nouvelles informations sur Babylon's Fall.



Bien que nous aurions aimé en dévoiler plus à propos du jeu cet été, nous pouvons néanmoins vous dire que le développement de Babylon's Fall progresse bien, les membres de l'équipe travaillant de chez eux.



Square Enix et PlatinumGames s'engagent à livrer une expérience grisante et nous avons hâte de pouvoir montrer un peu plus de Babylon's Fall aussi vite que possible.

Le message est clair : les plans ont changé, le COVID-19 et le télétravail ont ralenti la progression du développement qui semble, néanmoins, ne pas rencontrer de problème. Il va donc encore falloir s'armer de patience avant de profiter de son univers charmant et de ses bastons bien nerveuses sur PS4 et PC. Après, on ne peut pas dire qu'on n'a pas pris l'habitude depuis le début de cette année 2020. D'ailleurs, on songe à rebaptiser le site PatienceBlog. Hey, vous en pensez quoi ?