State of Play : Babylon's Fall se montre en vidéo de gameplay apocalyptique

A l'occasion du dernier State of Play de l'année, Square Enix a dévoilé ce jour une courte bande-annonce de Babylon's Fall, un jeu inédit développé en partenariat avec PlatinumGames (NieR :Automata).

La promesse faite en novembre dernier par Yosuke Saito, producteur chez l'éditeur Square Enix, a donc été tenue. Et de quelle manière, puisque Babylon's Fall refait parler de lui ce jour, via une vidéo dont vous me direz des nouvelles, assez rapidement, merci.

Et, une fois n'est pas coutume (quoique..), la nouvelle bande-annonce propose aux joueurs un aperçu du gameplay nerveux du titre, ainsi que de son style visuel unique, résultat de l'utilisation nous dit-on du "Brushwork Filter". Quelle classe.

Attation toutefois, les images issues de la vidéo viennent des machines infernales que l'on nomme parfois PC.

Dernière info, et non des moindres : on aura désormais de plus amples infos à "l'été prochain". Durant l'E3 ? Hmmmm...

