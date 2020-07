Half-Life Alyx Final Hours : Le documentaire de Geoff Keighley disponible, avec de nombreuses RÉVÉLATIONS

Le producteur et animateur Geoff Keighley n'en parlait pas pour rien ce jeudi 9 juillet 2020. Quelques heures après avoir fait part de son enthousiasme à l'idée de partager son documentaire dans les coulisses de Half-Life : Alyx, celui-ci est apparu sur la Toile.

Half-Life : Alyx : Final Hours est désormais disponible sur Steam au prix de 8,19 euros. Ce qui est qualifié d'expérience multimédia par Geoff Keighley permet de se plonger dans la machine Valve sur les dix dernières années, et de prendre connaissance de nombreux éléments qui ont mené à la création et la commercialisation de Half-Life : Alyx, qui est la sixième tentative de ramener la licence à la vie après Half-Life 2 : Episode 2.

Ainsi, on peut découvrir des concept arts et images via des puzzles interactifs, faire le tour des locaux de la firme de Gabe Newell, s'amuser avec les sons des headbcrabs... Mais surtout, voir pour la première fois des extraits de prototypes de jeux annulés. Half-Life 3 était donc bien développement, il aurait même été question de procédural. D'autres projets sont présentés dont un RPG et même Left 4 Dead 3.

Et la note d'espoir, c'est qu'il semble de plus en plus acquis au sein du studio que Half-Life ne va plus connaître de hiatus aussi important. Mais tout cela, vous le saurez en vous jetant sur Half-Life : Alyx : Final Hours. Eh oui.