Acitivision Blizzard confirme un nouveau Call of Duty en 2020, des remasters, un Crash Bandicoot mobile débusqué

Comme beaucoup d'autres éditeurs et constructeurs en ce moment, l'heure est au bilan de l'année 2019 pour Activision Blizzard. Et entre deux chiffres des derniers résultats financiers, se dessinent le mois à venir.

À voir aussi : GTA V à 120 millions, Red Dead 2 près des 30 millions : Rockstar publie ses bons chiffres de ventes

Malgré une baisse des chiffres d'affaires prophétisée (Activision Blizzard licencie plusieurs centaines d'employés malgré une année record), il n'y a pas de panique à bord. Certes 2019 voit les revenus nets passer de 7,5 milliards de dollars à 6,489 milliards de dollars et le bénéfice n'est "que" de 1,6 milliard de dollars, là où s'affichait un beau 1,9 l'an passé.

Les choses se passent à fond pour Call of Duty, par exemple, dont le dernier épisode, Modern Warfare, parvient à faire mieux que Black Ops 4 sur les trois derniers mois de 2019, sur consoles comme sur PC. L'augmentation du nombre de ventes via la plateforme Battle.net est de plus de 50%. Et Call of Duty : Mobile n'est pas en reste, puisque ce sont 150 millions d'installations qui sont annoncées sur l'année dernière. Ce qui amène à un nombre d'utilisateurs actifs mensuel de 128 millions de joueurs, en comprenant une branche eSport toujours solide.

La licence ne voyant pas sa flamme vaciller, Bobby Kotick, président du groupe a confirmé ce que personne n'espérait : un nouvel épisode de Call of Duty est prévu pour cette fin d'année 2020. Mais l'on ignore pour le moment quel studio s'en chargera, même si la logique voudrait que Sledgehammer rempile Treyarch et Infinity Ward. Il a également révélé qu'un certain nombre de remasterisations et de titres réimaginés étaient à prévoir dans les mois qui viennent.

Un Crash en approche

Et là où l'on pouvait attendre un nouvel épisode original pour Crash Bandicoot, presque au même moment, voilà que des usagers de Twitter sont parvenus à repérer un Crash Bandicoot Mobile conçu par King, qui promet de transposer des licences Activision cette année. Il s'agit, à en croire les screenshots dans notre galerie d'images ci-dessous, d'un running game. Il ne devrait pas tarder à débarquer. À noter que la société basée à Londres reste solide avec son increvable Candy Crush qui figure toujours parmi les licences les plus juteuses de l'App Store.

On termine avec Blizzard qui a connu pas mal de remous en 2019. Le studio d'Irvine a vu ses revenus chuter d'à peu près 25% (1.72 milliard de dollars). Mais la fréquentation reste à bon niveau pour World of Warcraft (dont la version Classic va connaître l'arrivée de nouveau contenu), Overwatch (50 millions d'usagers depuis la version Switch) et Hearthstone. En outre, tous les problèmes pointés du doigt sur Warcraft III : Reforged devraient être abordés prochainement. Enfin, on apprend que Diablo Immortal verra ses premiers tests régionaux débuter au milieu de l'année 2020. On ignore si les paroles d'un spectateur de la BlizzCon 2018 restées dans les mémoires vont aiguiller cette alpha vers le 1er avril, pour le clin d'oeil.