Half-Life Alyx : Le documentaire Final Hours de Geoff Keighley pour bientôt ?

Half-Life Alyx est un projet en réalité virtuelle d'envergure et un pari pour Valve, qui a été une grosse surprise pour tout le monde. Forcément, on aimerait connaître les coulisses. Et, comme on le sait depuis novembre dernier, un documentaire va voir le jour. Peut-être prochainement.

L'animateur/producteur Geoff Keighley a reparlé sur Twitter du développement du documentaire concernant la genèse de l'excellent Half-Life Alyx :

The Final Hours of Half-Life: Alyx, ten years inside Valve Software. I'm excited and a bit nervous to share this ambitious and audacious project with you, which has completely consumed the past 6 months of my life. More details very soon. pic.twitter.com/228iLHsBRm - Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 8, 2020

The Final Hours of Half-Life Alyx : dix ans à l'intérieur de Valve Software. Je suis excité et un peu nerveux de partager avec vous ce projet ambitieux et audacieux, qui a complètement consumé les 6 derniers mois de ma vie. Plus de détails très bientôt.

Après six mois de travail on espère pouvoir en apprendre beaucoup plus sur ce jeu qui a séduit une majeure partie de ceux qui l'ont essayé.

Notons que le canadien, ancien journaliste, n'en est pas à son coup d'essai. The Final Hours est une "série" qu'il a créé sur Gamespot, où il s'agissait d'articles écrits avant de devenir des documentaires filmés. Il s'est penché sur nombre de jeux auparavant dont Metal Gear Solid 2, Prince of Persia : Les Sables du Temps, et d'autres projets Valve : Half-Life, Half-Life 2 et Portal 2. On pourra parler de suite spirituelle.

On imagine que s'il en parle ainsi, c'est parce que le montage devrait bientôt être terminé. Et donc que la diffusion, par des moyens que l'on ne connaît pas encore, ne devrait plus tarder.

Half-Life Alyx est disponible sur PC depuis le 23 mars dernier.