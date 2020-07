Polymega : La machine multi-consoles dévoile sa nouvelle date de sortie

Le parcours de la Polymega depuis son annonce jusqu'à aujourd'hui a été le théâtre de nombreux rebondissements, y compris récents. Les créateurs de la console affirment cependant voir la lumière au bout du tunnel.

Initialement annoncée pour le mois de février 2017, la Polymega sortira finalement le 15 novembre 2020. C'est en effet ce que vient d'annoncer l'équipe derrière la machine multi-consoles rétro. Aux dernières nouvelles, la Polymega devait sortir au cours de cet été, mais la fermeture imprévue d'une usine de production de circuits imprimés utilisés par la console a nécessité que Playmaji cherche un nouveau fournisseur et revoit en profondeur la conception des pièces concernées (le constructeur affirme qu'il a quasiment dû repartir de zéro).

À noter que Playmaji indique que la Polymega (c'est-à-dire la console de base et les quatre modules additionnels proposés au lancement) sortira au plus tard le 15 novembre. Si les chaînes de production le permettent, le produit et ses accessoires seront mis en vente plus tôt. Le constructeur indique au passage qu'il va prochainement envoyer plus de cent consoles à des bêta-testeurs et qu'il s'agira de modèles définitifs. Cette nouvelle phase d'essai est selon Playmaji un moyen de tester "dans le monde réel" le système de mise à jour en ligne de la console.

Pour rappel, la Polymega de base, c'est-à-dire sans module additionnel, est en précommande sur Amazon au prix de 499,99 euros. Cette console permettra à elle seule de jouer aux jeux Mega CD, PC Engine CD-ROM², Playstation, Saturn et Neo-Geo CD (toutes régions confondues). Les modules NES, Super Nintendo, Mega Drive/32X et TurboGrafx-16 (chacun livré avec une manette spécifique) sont quant à eux proposés au prix de 114,99 euros.

À propos des modules additionnels, Playmaji a récemment laissé entendre sur Twitter que la compatibilité avec les cartouches Famicom pourrait être annoncée bientôt. Et comme nous vous l'indiquions précédemment, la Polymega devrait également être compatible avec des services de jeu en streaming, ce qui permettra de jouer dessus à des titres actuels.