L'Atari VCS : Premières livraisons cet automne, les précommandes lancées

Après les reports et les problèmes d'impayés entre son architecte et Atari, et malgré les preuves de son entrée en production, on n'attendait plus vraiment l'hybride console-PC qui avait réussi à récolter plus de 2 millions d'euros via sa campagne de financement participatif. Et pourtant, elle arrive.

Le bundle Atari VCS 800, avec son joystick classique sans fil et son pad moderne lui ausi sans fil, sera envoyé aux backers Indiegogo à partir du mois d'octobre. Et désormais, les précommandes sont ouvertes pour la machine conçue avec l'aide d'AMD.

Proposée en trois coloris pour la façade, l'Atari VCS coûte la bagatelle de 389,99 dollars, les deux controllers décrits plus plus haut étant quant à eux tarifés à 59,99 dollars. Si votre achat en ligne est effectué avant le 31 juillet, vous aurez la garantie - sans frais de port - de recevoir l'objet avant le 24 décembre 2020.

Parmi les titres de lancement, on trouvera Missile Comand : Recharged, réécriture du classique de l'arcade que vous pouvez découvrir dans la vidéo ci-dessus.

On rappelle les specs de la bête :

Système d'exploitation : Atari Custom Linux OS

APU : AMD Raven Ridge 2

GPU : AMD Ryzen

Stockage : 32 GB interne avec slot M.2 SDD, possibilité de sotckage externe USB et cloud (sur abonnement)

RAM : 8GB DDR4 (possibilité d'upgrader)

Alors, allez-vous craquer ? Ou préférez-vous attendre la Mad Box ?