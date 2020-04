Atari VCS : Son concepteur attaque Atari en justice pour factures impayées et diffamation

Plus le temps passe, plus l'Atari VCS a tout de l'arlésienne. Et ce n'est pas cet énième rebondissement depuis l'annonce de la console qui va améliorer son image aux yeux des joueurs hésitants.

À voir aussi : Super Mario Bros porté sur Atari 2600, ça donne ça

Le site VentureBeat rapporte que Tin Giant, la société de Rob Wyatt, un des co-créateurs de la toute première Xbox, vient d'intenter un procès à Atari auprès de la Cour fédérale du Colorado. Tin Giant attaque l'éditeur pour diffamation et rupture de contrat. D'après la plainte déposée, Atari devrait plus de 261.720 dollars (environ 231.000 euros) en factures impayées à Tin Giant.

Dans une interview datée de l'année dernière, Rob Wyatt avait déclaré avoir quitté son post d'architecte principal de l'Atari VCS car sa société a travaillé sans être payée pendant six mois. Dans le document déposé auprès de la Cour fédérale du Colorado, Rob Wyatt affirme avoir rempli sa part du contrat et déposé des factures pour un montant total de 261.720 dollars. Il explique également avoir demandé à être payé en octobre 2019 et n'a pas reçu le moindre cent.

Pour ce qui est du volet diffamation de la plainte, Rob Wyatt affirme qu'Atari a déclaré publiquement à tort que les retards de la console avaient été causés par Tin Giant alors qu'ils sont selon lui dus à la mauvaise gestion du projet par Atari. C'est désormais à la justice américaine de trancher.

Aux dernières nouvelles l'Atari VCS a à nouveau été retardée, cette fois à cause de la crise sanitaire du COVID-19. D'après le constructeur, l'équipe continue, malgré la mise en place du télétravail, de communiquer avec ses partenaires chinois pour "progresser sur le chemin menant vers la production de masse." Les personnes qui ont précommandé la console ne savent toujours pas quand ils recevront leur console.