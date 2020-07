PODCAST SPÉCIAL : Retour sur The Last of Us Part II (100% SPOILERS)

The Last of Us Part II est sorti le 19 juin dernier et presque tout le monde à la rédaction a eu la chance de le terminer. Jusqu'ici, nous avions préféré garder tous ses secrets. Mais, considérant qu'un grand nombre de joueurs pressés l'a désormais parcouru, nous avons maintenant eu envie d'en parler, sans nous restreindre.

À voir aussi : SONDAGE. Que pensez-vous de The Last of Us Part II ?

Et c'est donc en toute logique que, quelques jours après avoir terminé notre quatorzième saison des podcasts, Thomas, Romain et Plume se sont réunis et ont pris les micros pour parler de la suite de The Last of Us en toute liberté.

Nous vous prévenons : ce podcast, que nous pourrions appeler SPOILCAST, est réservé à celles et ceux d'entre vous qui ont pu aller au bout de The Last of Us Part II, car nous y parlons sans aucune retenue de l'intrigue, du développement, des personnages, de la transformation d'Ellie en ninja Cyborg (on plaisante, détendez-vous)... Bref, d'une portion fondamentale du jeu de Naughty Dog, qui a clairement laissé une trace dans les esprits de nos trois intervenants.

Bonne écoute/bon visionnage et à très bientôt ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, sans publicité pour les Premium.

Notre Podcast est désormais

disponible sur Deezer et Spotify (+ archives) !