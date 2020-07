F1 2020 présente ses caractéristiques globales avant la reprise !

Vous n'êtes point sans savoir, si vous êtes un "fan" absolu de F1 moderne, que la compétition reprend (enfin !) ses droits sur le circuit de Spielberg en Autriche ce vendredi 3 juillet 2020. L'occasion pour Codemasters de montrer une nouvelle vidéo avec toutes les caractéristiques du nouveau F1 2020, qui arrivera le 10 juillet prochain.

On ne va évidemment pas détailler toutes les caractéristiques du jeu, vous les avez sous votre nez avec cette vidéo, mais tout de même, sachez que les maîtres du code ont assez largement revu et corrigé la version de 2019, avec pas mal d'ajouts sur cette version.

Certains pilote de F1 comme George Russell (Williams) ont même affirmé que les changements étaient plutôt très probants et significatifs. Ce trailer démarre ainsi avec le mode "My Team", qui permet aux joueurs de manager sa propre écurie de F1, tout en étant le pilote.

On aura aussi droit à l'intégration de la F2, en passant par des saisons plus courtes, les options de personnalisation de F1 2020 permettent aux joueurs de mieux contrôler leur façon de conduire. Des menus simplifiés et de nouvelles options d'assistance sont aussi au programme tout come l'ajout de nombreuses améliorations en course. Par exemple, l'ERS est activable à la seule pression d'un bouton, ou encore le rétroviseur intérieur a été ajouté.

Bref, F1 2020 sortira le 10 juillet prochain sur Terre.