PlayStation Indies : Neuf jeux indés s'annoncent sur PS4 et PS5 !

Depuis son départ de la présidence de Sony Worldwide Studios pour devenir le parrain du jeu indépendant au sein du constructeur japonais, le très souriant Shuhei Yoshida s'était fait bien discret. Heureusement pour nous, le japonais en gardait sous le coude, et a hier soir ravit le coeur des joueurs férus de la pétillante scène indé.

Ce sont ainsi pas moins de neuf jeux que nous avons pu découvrir ou redécouvrir, non sans profiter au passage de la verbe de Yoshida, qui semble s'inscrire comme le père Layden dans la même remise en cause d'un modèle bien lourd de l'industrie :

Nous pensons que la communauté indépendante est de plus en plus importante pour l'avenir de l'industrie des jeux vidéo, car le développement des jeux AAA est de plus en plus lourd financièrement, et les grandes entreprises ont de plus en plus de mal à justifier les investissements dans de nouveaux concepts dont le succès n'est pas forcément garanti. Nous croyons que les développeurs indépendants continueront à donner vie à des idées encore jamais vues, à créer de nouveaux genres de jeux et à promouvoir l'art et le sens inhérents aux jeux vidéo.

Comme le récapitule la bande-annonce ci-dessus, nous avons ainsi découvert que Haven, Recompile ou encore le prometteur Carto sortiraient aussi bien sur PlayStation 4 que sur PlayStation 5, histoire ne pas faire de jaloux.

Mais quelques nouveautés PS4 auront également profité de ce coup de projecteur pour s'annoncer au grand jour, comme F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, un jeu de plate-forme et d'exploration anthropomorphe qui espère renouveler le genre; Maquette, un puzzle-game imbriquée et renversant édité par les petits d'Annapurna; Where the Heart Is, un jeu narratif qui brouillera les pistes entre fiction et réalité; Creaks, un joli jeu d'aventure en 2D qui sortira bientôt après huit années de développement, Heavenly Bodies, un jeu basé sur la physique dans l'espace qui demandera une coordination sans faille; et enfin Worms Rumble, le tout nouvel épisode désormais en temps réel, teasé par Team17 au mois de mars dernier.

Avec ce copieux menu, les fans d'expériences singulières et autres amateurs des sentiers non-battus devraient trouver chaussure à leur pied, puisque ces neuf jeux indépendants sortiront au moins sur PS4 et/ou PS5. Miam.

