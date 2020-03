Worms : Team17 tease un jeu pour 2020

Bonne nouvelle pour les amateurs de stratégie, le studio Team17 annonce un peu par surprise à, propos de la licence Worms qui fera son retour en 2020. Il est donc temps de repartir en guerre avec la version Worms 2020 (titre provisoire).

Voilà ce que vient de teaser le compte Twitter Officiel de Worms :

INCOMING!



Get ready for Worms like you've never played before!



Things are getting real in 2020 - more details coming soon... pic.twitter.com/pgzXhUmFiX