Crash Bandicoot 4 : Les développeurs s'expriment sur les microtransactions

Le tout début de semaine a été l'occasion de découvrir dans la fiche Microsoft Store de Crash Bandicoot 4 It's About Time que des achats in-app seraient probablement présents. Toys For Bob a réagi, et il y a une surprise.

Même si l'on pouvait supposer que cela ne concernerait qu'un aspect cosmétique, la découverte n'a pas eu un effet particulièrement enthousiasmant. Des microtransactions dans Crash Bandicoot 4 It's About Time ? Diable, mais quel affront.

Le studio en charge du développement de ce nouvel épisode des aventures de Crash et Coco a tenu à revenir dessus sur Twitter :

We're seeing confusion about #MTX in @CrashBandicoot 4 and want to be 💎 clear: There are NO MICROTRANSACTIONS in #Crash4. As a bonus, the Totally Tubular skins are included in all digital versions of the game. - Toys For Bob (@ToysForBob) June 30, 2020

Nous voyons qu'il y a un peu de confusion au sujet de Crash Bandicoot 4 et nous voulons être très clairs. Il n'y a AUCUNE MICROTRANSACTION dans Crash 4. En bonus, les skins Totally Tubular sont incluses dans toutes les versions dématérialisées du jeu.

Voilà qui a le mérite d'être clair, en effet. Ou pas. On rappelle que Crash Team Racing : Nitro Fueled n'offrait à l'origine aucun moyen d'acheter quoi que ce soit avec de l'argent réel. Et la suite, on la connaît.

Rendez-vous à la sortie de Crash Bandicoot 4 It's About Time donc, le 2 octobre prochain sur PS4 et Xbox One, puis un peu plus tard, pour voir si la promesse tient.