Nintendo Switch : Porter Ori and the Will of the Wisps serait "extrêmement difficile"

Sorti en 2015, Ori and the Blind Forest a eu le droit à un portage Switch l'année dernière. Cette porte ayant été ouverte pour ce premier épisode, il est compréhensible de se demander si quelque chose de similaire n'est pas prévu pour sa suite.

Moon Studios, la structure derrière la série des Ori, a récemment pris part à une session de questions-réponses sur le site américain Reddit. Et sans surprise, le studio a été questionné sur la possibilité de la sortie d'une version Switch d'Ori and the Will of the Wisps. Malheureusement pour les utilisateurs de la console de Nintendo qui ont apprécié Ori and the Blind Forest, les choses semblent, à en croire le co-fondateur du studio Gennadiy Korol, plutôt mal engagées :

Nous aimons la Switch ! Mais nous n'avons rien à déclarer pour le moment concernant un portage d'Ori and the Will of the Wisps. Si cela devait arriver, je peux vous dire qu'il s'agirait à coup sûr d'un portage extrêmement difficile à faire tourner en 60 fps.

Outre d'éventuelles considérations techniques, Phil Spencer a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que toutes les exclusivités Xbox aient systématiquement le droit à une version Switch. Le grand patron de Xbox a également déclaré que les portages Switch avaient été faits au cas par cas et que ces derniers ont généralement été réalisés à la demande des développeurs des jeux en question. La situation ne semble donc pas propice à la sortie du très bon "Metroidvania" sur la console de Nintendo.