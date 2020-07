TEST de l'AKRacing Obsidian : L'élégance et le confort de la chaise de bureau au service du gaming

On l'oublie très souvent, mais le siège est sans doute la partie la plus importante de notre bureau. Tout simplement car elle est synonyme très souvent de mauvaise posture et donc potentiellement de problèmes musculaires sur le long terme. C'est pourquoi avoir une bonne assise est primordiale. C'est dans cette optique notamment qu'AK Racing souhaite penser ses produits. Ainsi nous avons eu l'occasion de tester modèle Obsidian de la gamme dite Office pendant une partie du confinement.

La gamme Office de chez AKRacing est très proche en termes d'architecture à celle de la gamme Gaming. C'est en fait quasiment les mêmes sièges et seul le design change pour proposer plus de sobriété et d'élégance. Car nous n'avons pas forcément envie, nous joueurs, d'avoir quelque chose de bariolé avec des couleurs souvent "pétantes" dans nos salons ou bureaux. Ainsi le modèle Obsidian se démarque comme son nom l'indique par un revêtement uni. Obsidian, comme la fameuse roche volcanique, d'un noir profond et intense. Le revêtement est un simili-cuir en polyuréthane mais il existe aussi une version en cuir "façon Alcantara" qui devrait être disponible dans le courant de l'année. Il se découpe en deux grandes zones : outre le simili-cuir lisse, on trouve une surface striée façon voiture sportive pour apporter un contraste visuel et au toucher. D'ailleurs, le constructeur est très actif dans l'automobile qui représente une grosse partie de son secteur d'activité, ceci explique cela.

Un design imposant mais sobre et élégant

Ce que l'on peut dire c'est qu'une fois sortie du carton et montée (ne comptez que 25 minutes seul) le siège est pour le moins imposant. On a un peu l'impression d'être un personnel naviguant d'un Destroyer Stellaire Impérial de Star Wars. Le siège convient en outre parfaitement aux grands gabarits. En effet, la structure en acier permet de supporter 150 Kgs et des tailles d'utilisateur allant jusqu'à 2 mètres. Vous devriez donc vous y retrouver et ne pas avoir de problème pour vous asseoir. Comme toujours chez AK Racing, la qualité se retrouve notamment dans la mousse durcie à froid à mémoire de forme pour avoir un soutien particulièrement agréable. L'assise est moelleuse sans pour autant donner l'impression de s'enfoncer comme une cuillère dans du flan.

Le confort pour le dos

Le souci du détail est omniprésent, et pour parfaire l'assise et surtout maintenir votre dos, on retrouve le fameux coussin lombaire qui est il est vrai une véritable bénédiction sur ce type de siège, que ce soit chez AK Racing ou ailleurs. Le coussin profite en l'occurrence de la même mousse et du même revêtement que le reste du siège et vous pouvez le déplacer à votre guise pour le bloquer parfaitement entre vos reins et le dossier. Les ostéopathes et les kinés vous le diront sûrement mais l'une des raisons des maux de dos les plus fréquentes est justement l'absence de support à cet endroit précis.

On notera aussi évidemment la possibilité d'incliner à 180° le siège pour littéralement se prélasser et les fameux accoudoirs qu'il est possible d'élever et d'incliner à souhait pour avoir un angle parfait avec le bureau. Le siège permet ainsi de ne jamais avoir les bras ballants.

Nettoyage facile

L'un des gros avantages, surtout quand on est un peu trop regardant sur l'hygiène comme votre serviteur, c'est que le revêtement de ce type permet un nettoyage simple et efficace. Chaque semaine (ou plus selon vos névroses), il est possible d'y passer une lingette sur toute la surface pour désinfecter totalement votre chaise. Très utile surtout quand on sait que bon nombre de personnes mangent parfois sur leurs bureaux.

L'un des gros atouts d'une chaise AK racing c'est sa garantie. Le siège en lui-même en propose une de cinq ans et le cadre en acier de dix ans. Forcément, lorsque l'on passe à la caisse on est un poil plus confiant d'autant qu'il faut débourser environ 399 euros pour ce modèle. Mais généralement lorsque l'on paye une chaise à ce prix c'est pour la garder de nombreuses années.

EN RÉSUMÉ L'ÉLÉGANCE D'UN MODELÉ BUREAU AU SERVICE DU GAMING Les différences de confort étant assez inexistantes entre la gamme Office et celles plus gaming (Core Serie et Master Serie) à prix égal, la première nommée est parfaite pour les joueurs qui souhaitent profiter d'un design élégant et sobre pour leurs bureaux, chambres ou salons. Les finitions sont assez exemplaires et le confort est vraiment d'une grande qualité. Evidemment, cela a un prix et il faudra tout de même débourser 399 euros.

ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Un confort d'exception

Des finitions exemplaires

Une garantie allant de 5 à 10 ans

Sobre et élégant On cherche encore