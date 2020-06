F1 2020 dévoile son spot TV de qualité internationale, le début de saison approche !

Annoncé pour le 10 juillet prochain, soit quelques jours seulement après le tout premier Grand Prix de l'année 2020 en Autriche, F1 2020 est fin prêt désormais pour montrer son spot TV, que vous pouvez voir ci-dessus.

Codemasters a en effet dévoilé aujourd'hui le tout nouveau spot télévisé de F1 2020, accompagné de la musique "Champion" de Bishop Briggs et Tom Morello (pour les mélomanes super avertis).

Comme je vous le dis à l'instant, ce trailer sera diffusé sur les plateformes télévisées et digitales au moment où débutera la saison 2020, soit le 5 juillet prochain donc.

Dans ce spot TV, on y voit ainsi les nouveautés de F1 2020, comme le retour du mode multijoueur en écran partagé, les deux nouveaux circuits d'Hanoi (Vietnam) et de Zandvoort (Pays-Bas), et le nouveau mode "My Team" (Mon Ecurie), qui vous permet de créer et manager votre propre écurie F1 moderne.

On rappelle que F1 2020 sortira le 10 juillet 2020 sur PlayStation4, Xbox One et PC.