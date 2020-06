Tales of Arise : Bandai Namco annonce le report de son RPG, adieu 2020

Dévoilé en grande pompe à l'occasion de la conférence Xbox de l'E3 2019, le nouvel épisode de la série Tales of s'était jusqu'ici fait relativement discret, puisque nous avons perdu sa trace depuis le Tokyo Game Show du même millésime. Fallait-il pour autant s'en inquiéter ? Vous l'aurez compris : la réponse est oui.

S'il n'avait pas daigné nous gratifier d'une date de sortie plus précise que "2020", Tales of Arise est tout de même officiellement retardé par son éditeur Bandai Namco, via la plume du producteur Yusuke Tomizawa, mieux connu pour son travail sur God Eater :

Nous avons pris la décision de repousser la sortie du jeu "Tales of Arise", le nouveau titre de la série "Tales of". Le développement du titre a progressé régulièrement tout au long de l'année 2020 et nous surmonté les défis qui se présentaient en cours de route.



Même si le COVID-19 a eu un impact sur certains aspects du développement, nous avons fait de notre mieux pour nous adapter à la situation. Nous avons mis en place des solutions de développement à distance pour nos équipes.



Nous avons cependant besoin de plus de temps pour parvenir à la qualité et l'expérience exceptionnelles que nous souhaitons offrir à nos joueurs. Nous avons donc décidé de repousser la sortie du jeu Tales of Arise.



Nous partagerons de nouvelles informations lorsque nous aurons plus de détails.

Histoire de ne pas être uniquement porteur de mauvaises nouvelles, Bandai Namco a tout de même lâche un nouveau visuel disponible dans notre galerie d'images, histoire de. Si le communiqué se veut pour le moins nébuleux, il semble que Tales of Arise loupera le coche de l'anus horribilis que l'on appelle plus communément "2020", pour mieux revenir en pleine forme... plus tard.

Aux dernières nouvelles, le renouveau de la saga Tales of qui situera son action entre deux planètes obéissant aux lois de Karl Marx est en développement sur PC, Playstation 4 et Xbox One.