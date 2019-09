TGS 2019 : Tales of Arise se montre dans une nouvelle vidéo pleine d'énergie

D'un salon à l'autre, le nouveau RPG de la licence phare de Bandai Namco sème au gré des vents ses billes, histoire de préparer nos esprits à une nouvelle formule qui se dévoile aujourd'hui un peu plus grâce au très nippon Tokyo Game Show.

Annoncé à l'E3 2019, Tales of Arise repointe donc le bout de sa truffe humide avec ce court trailer qui nous permet tout de même de découvrir plus en détail Alphen et Shionne, deux protagonistes que l'on imagine évidemment tenir le haut de l'affiche, bien qu'un nouvel arrivant prompt à l'évanouissement se tease dans les toutes dernière secondes.

Le seul et unique combat en temps réel déjà détaillé ici par le producteur du jeu Yusuke Tomizawa fait en tous cas preuve de beaucoup de nervosité, et nous laisser espérer de bien belles choses pour ce nouvel épisode qui verra s'opposer les deux planètes Dhana et Rena, et leurs autochtones aux pouvoirs différenciés.

Cette bande-annonce japonaise profite également l'occasion pour mettre l'accent sur l'Énergie Astrale, qui réside dans les êtres vivants, et permet de produire des Astral Artes, une magie maîtrisée par les Renans. Le héros Alphen ne peut quant à lui pas ressentir la douleur, et manie donc une épée incandescente que personne ne songera donc à lui dérober.

Tout ceci ne fait que nous rappeler que les sortie de Tales of Arise sur PC, PlayStation 4 et Xbox One est encore bien loin, puisque prévue quelque part en 2020...