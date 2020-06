Captain Tsubasa Rise of New Champions joue les entraîneurs dans une nouvelle vidéo ta-que-tique

Toujours soucieux de nous rappeler que l'Euro 2020 n'aura pas plus lieu que la Guerre de Troie, Captain Tsubasa : Rise of New Champions continue de s'échauffer en public, en attendant sa sortie estivale, qui n'aura rien d'un huit-clos.

Après avoir déroulée une à une les (plus ou moins) grandes nations du football selon la bible de Yōichi Takahashi, voici venue l'heure de l'entraînement, à distance comme l'exige pour le moment la situation.

La bande-annonce du jour s'attarde ainsi comme ce cher Didier Deschamps sur les possibilités tactiques offertes par la dernière adaptation en date de Bandai Namco. Nous y découvrons ainsi que la touche R1 permettra en position du ballon de dribbler en accélérant, pour peu que votre jauge d'endurance le permette. Les bourrins de l'autre camp martèleront de leur côté la gâchette R2, assignée au tacle. Si le feeling se veut évidemment plus proche de l'arcade que de la simulation (comme vous le rappelait notre Laurent Paganelli à nous lors de sa première prise en main), il faudra tout de même constamment garder un oeil sur les jauges ennemies pour s'assurer la réussite d'une glissade réussie.

Mais ce soit ou non l'Allemagne qui gagne à la fin, il faudra bien marquer quelques buts, grâce à la touche Carré, histoire de tirer un de ces boulets de canon auxquels le manga nous a habitués. Serez-vous du bon côté de l'histoire ? Réponse le 28 août 2020, avec l'arrivée de Captain Tsubasa Rise of New Champions sur PC, Playstation 4 et Switch.