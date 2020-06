Ori and the Will of the Wisps : 2 millions de joueurs depuis sa sortie, entre autres chiffres

Mise à la disposition des joueurs Xbox One et PC le 11 mars dernier, la ravissante suite d'Ori and the Blind Forest a manifestement conquis son monde. Ses développeurs ont partagé une infographie éloquente sur Twitter.

Moon Studios l'a révélé il y a quelques heures maintenant : Ori and the Will of the Wisps a été joué par plus de 2 millions de personnes depuis sa sortie début mars. Voilà ce que l'on peut appeler un beau succès pour ce ravissant Metroidvania, pour lequel d'autres chiffres ont été communiqués sur ces trois mois et des poussières de commercialisation et disponibilité sur le Xbox Game Pass.

Comme on peut le voir avec l'infographie ci-dessous, ils sont 423.000 à avoir terminé le jeu, dont 45.000 en mode mode de difficulté Hard, 9.000 en moins de 4 heures, et 7.100 sans décéder une seule fois. On découvre également que le temps de jeu total est de 14,5 millions d'heures et que le nombre de morts enregistrés par tous les joueurs est de 240 millions.

Moon Studios peut donc être fier et plancher avec le coeur léger sur son nouveau projet, qui, on l'avait appris en décembre dernier, cherchera à "révolutionner l'action-RPG". C'est tout ce qu'on espère.