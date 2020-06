Halo Infinite : Un teaser semble indiquer la race des ennemis du jeu

Cela fait plusieurs mois que les joueurs Xbox savent que Halo Infinite sera montré au cours de l'événement Xbox Series X de juillet prochain. Et histoire de faire monter la hype avant ce dernier, le géant américain a commencé à faire du teasing.

À lire aussi : Halo Infinite est un "reboot spirituel" selon Bonnie Ross

Le compte Twitter officiel de la licence Halo a été mis à jour il y a quelques heures avec une mystérieuse vidéo, à première vue liée à Halo Infinite, dans laquelle se trouve un message audio pour le moins menaçant. Traduit en français, ce message dit :

L'heure approche. Des forces occupent l'anneau et d'ici quelques heures, il sera sous notre contrôle et l'humanité brûlera. Leur résistance effrontée ne sera qu'un souvenir. Plus de prophètes, plus de mensonges. Nous sommes unis, des frères jusqu'à la fin. Nous sommes sa volonté, nous sommes son héritage, nous sommes les Parias.

La voix entendue dans cette vidéo est celle d'Atriox, le chef des Parias, groupe qui a fait scission à son initiative avec l'Alliance Covenante. Les joueurs qui ont joué à Halo Wars 2 se souviendront que les Parias d'Atriox composaient la faction ennemie à affronter au cours de l'aventure.

Vue la tournure que prend les choses, il y a fort à parier qu'Atriox fera acte de présence au cours de l'événement Xbox de juillet prochain. Halo Infinite sortira en même temps que la Xbox Series X et sera également disponible sur Xbox One et PC.