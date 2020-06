"Skate 4" est l'annonce qui a généré le plus d'activité sur Twitter de l'histoire d'EA

Il est fréquent que les annonces d'Electronic Arts fassent beaucoup parler. Il est cependant plus rare que les annonces de l'éditeur américain génèrent autant d'enthousiasme que celle qui a conclu son EA Play Live de la semaine dernière. Et cela s'est ressenti sur les réseaux sociaux.

Le site VGC rapporte qu'Eletronic Arts vient de déclarer que la version Twitter de l'annonce de "Skate 4" effectuée la semaine dernière est le tweet qui a généré le plus d'interactions de l'histoire de la présence de l'éditeur américain sur cette plate-forme. Ce tweet, qui est actuellement épinglé sur le compte officiel américain d'EA, a généré plus de 62.700 retweets et plus de 142.000 likes (la vidéo a plus de 5,2 millions de vues sur Twitter).

Au cours d'une conférence téléphonique destinée aux investisseurs organisée lundi dernier, le PDG d'Electronic Arts, Andrew Wilson, a déclaré à ce sujet :

Il y a clairement beaucoup de demande pour ce produit et ce que ce dernier pourrait être nous enthousiasme. [...]



Il existe tout un monde que nous allons déverrouiller avec Skate et ce dernier va bien au delà de la simple création d'un jeu de skateboard.

Si cette déclaration est pour le moins vague, Andrew Wilson a laissé entendre que ce nouveau jeu s'intéressera certainement à des éléments comme la création de contenu par la communauté, ou les jeux en monde ouvert. Il ne serait donc pas surprenant que ce nouveau Skate, emprunte la voie du jeu-service.

Pour rappel, le retour de la série Skate est réclamée depuis des années par des fans de jeux de skateboard qui la percevaient comme la référence. En 2014, une série de vidéos réalisées par PewDiePie sur Skate 3 avait eu pour effet de relancer les ventes de ce dernier (jeu pourtant sorti en 2010). La demande était alors telle que des revendeurs britanniques avaient dû demander à Electronic Arts de rééditer le jeu, de nouveaux exemplaires n'étant plus disponibles depuis longtemps.

Reste maintenant à voir si la nouvelle formule actuellement en train d'être concoctée par Electronic Arts saura séduire les fans de skate comme le troisième épisode l'avait fait. Pour rappel, le prochain Skate n'a pas encore de date de sortie annoncée.

Qu'attendez-vous de ce "Skate 4" ? Que craignez-vous de la part d'EA ? Quels éléments pourraient vous dissuader de vous procurer ce jeu ? Un aspect jeu-service vous dérangerait-il ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.