Kingdom Hearts Melody of Memory annoncé en Europe sur PS4, Xbox One et Switch

Il y a un peu plus d'une semaine, Square Enix annonçait au Japon la sortie prochaine d'un nouveau spin-off de Kingdom Hearts. Et comme il était possible de le supposer, ce jeu sortira également en occident.

Square Enix vient d'annoncer que Kingdom Hearts Melody of Memory sortira bel et bien sur les PS4, Xbox One et Nintendo Switch européennes cette année (la date de sortie précise n'a pas encore été révélée).

Il est donc ici question d'un jeu d'Action-Rythme, le premier du genre pour la série Kingdom Hearts. Le jeu proposera plus de 140 chansons tirées des jeux Kingdom Hearts jouables dans quatre modes de jeu différents (dont des duels en ligne).

Et comme le montre la bande-annonce du jeu ci-dessus, ce nouveau titre disposera de son propre scénario (certainement très simple à suivre comme le veut la tradition de la série). Ce dernier donnera visiblement l'occasion de replonger dans ces scènes marquantes de la série.

Kingdom Hearts Melody of Memory vous intéresse-t-il ? Quelles musiques espérez-vous trouver dans le jeu ? Joueur Switch, l'absence d'autres jeux Kingdom Hearts sur votre console vous empêche-t-elle de vous intéresser à ce spin-off ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.