Kingdom Hearts Melody of Memory : Un nouveau jeu annoncé sur PS4, Xbox One et Switch

L'industrie du jeu vidéo propose de temps à autres des annonces auxquelles personne ne s'attendait. Celle dont il est question aujourd'hui en fait clairement partie. La licence Kingdom Hearts s'apprête à arriver sur Switch, mais d'une manière inattendue.

À lire aussi : Kingdom Hearts Union x[Cross] : Square Enix et Disney font la fête sur mobile

Square Enix vient d'annoncer au Japon la sortie avant la fin de cette année de Kingdom Hearts Melody of Memory, un nouveau spin-off de sa célèbre série de crossovers Square Enix-Disney. Et comme le montre la vidéo ci-dessus, il est cette fois question d'un jeu de rythme.

D'après les toutes premières informations diffusées au sujet du jeu, ce jeu de rythme mettant en scène les personnages vus dans les jeux Kingdom Hearts contiendra plus de 140 chansons et proposera quatre modes de jeu dont des affrontements en ligne, dans la veine des spin-offs Theatrrhythm, qui proposaient de revisiter les séries Final Fantasy et Dragon Quest à travers leurs plus grands succès.

Kingdom Hearts Melody of Memory est prévu pour cette année sur PS4, Xbox One et Switch. À l'heure où sont écrites ces lignes, le jeu n'a été annoncé qu'au Japon. Il n'est cependant pas impossible qu'il soit rapidement annoncé en occident également.