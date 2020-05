Disney + : Des rumeurs évoquent l'arrivée d'une série Kingdom Hearts

La situation pandémique qui a entouré le lancement du service de vidéo Disney + a offert au géant américain une rampe de lancement inespérée, il convient déjà de donner le change aux bingers qui auraient déjà fait le tour du catalogue maison, histoire de fidéliser le chaland.

Si la couverture du dernier numéro de Télérama s'interroge non sans angoisse sur l'appétit féroce de l'ogre Disney, qui détrônera peut-être bientôt Google dans la course au titre de futur maître du monde, il faut bien reconnaître que l'entreprise américaine possède dans sa besace de (très) juteuses licences. Non content de profiter d'un catalogue en expansion continue grâce aux nombreux et habiles rachats de studios tels que Lucasfilm ou encore Pixar Animation, Disney peut désormais décliner ce dernier en séries, et profiter de l'engouement du public pour ce format.

Mais il ne faudrait pas non plus oublier les partenariats noués il y a parfois plusieurs décennies, comme celui qui aura permis à Square Enix de lancer la capillotractée saga Kingdom Hearts, qui nous promettait à l'origine un mélange entre les univers de Final Fantasy et l'anthropomorphisme cher au studio californien.

Au vu du succès critique et commercial du troisième épisode canonique de la série de Tetsuya Nomura, il y avait sans doute-là un coup à jouer, et c'est ainsi que "les sources" du site We Got This Covered qui avaient préalablement leaké l'arrivée de She-Hulk sur Disney + ainsi que le remake CGI de Robin des Bois croient savoir qu'une série épisodique basée sur Kingdom Hearts devrait un jour faire son arrivée sur le service de streaming.

Aucun détail supplémentaire ne vient étayer cette rumeur, et nous vous laisserons donc le soin de deviner par vous-mêmes si cette série reprendra l'intrigue quelque peu tarabiscotée des jeux de la série, où si Disney en profitera pour réécrire à sa sauce les aventures de Sora au pays des Kangourous de Mickey et de sa célèbre maison.