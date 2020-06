Ghost of Tsushima est Gold, la description de l'ESRB décrit la "violence intense" du jeu

Maintenant que The Last of Us Part II est dans les rayons aussi bien physiques que virtuels, Ghost of Tsushima est certainement la dernière grosse exclusivité PS4 à paraître. Le jeu de Sucker Punch est désormais dans la dernière ligne droite avant son lancement.

Sucker Punch vient d'annoncer que Ghost of Tsushima vient de passer "Gold." Cela signifie que son développement est terminé est que le jeu est désormais sur le chemin des chaînes de production en prévision de sa sortie le 17 juillet prochain.

En parallèle à cette annonce, l'ESRB, l'organisme nord-américain de classification des jeux, a publié sa classification de Ghost of Tsushima. Le jeu a donc été classifié "Mature" ("Jeunes Adultes 17+" au Québec) et cette dernière est accompagnée d'une description du titre justifiant ce choix. Ce texte révèle quelques informations supplémentaires au sujet du jeu :

C'est un jeu d'action dans lequel le joueur incarne un samouraï (Jin Sakai) en quête de vengeance contre les envahisseurs mongoles dans le Japon du 13e siècle. Les joueurs traversent des environnements en monde ouvert, interagissent avec des personnages, complètent des quêtes (comme des assassinats) et infiltrent des bases ennemies. Les joueurs utilisent des épées de samouraïs, des fléchettes empoisonnées et des arcs pour affronter des ennemis dans des combats de style mêlée. Certaines attaques ont pour conséquences des amputations ou des décapitations, souvent accompagnées de grosses éclaboussures de sangs, de soldats ennemis. Les joueurs peuvent également réaliser des meurtres de type assassinats (comme poignarder dans le coup ou empaler avec une épée) afin de se débarrasser d'ennemis silencieusement. Les scènes cinématiques montrent des scènes violence intense supplémentaires : un soldat brûlé et décapité, des civils attachés sont brûlés sur un bûcher, la tête décapitée d'un homme est pointée vers l'écran. Le jeu montre également les fesses exposées d'une homme alors qu'il prend un bain dans des sources chaudes.

Les âmes sensibles ou les personnes que la violence gore repousse pourront donc passer leur chemin. Les joueurs intrigués par les aventures nippones imaginées par Sucker Punch ont quant à elles une meilleure idée de ce qui les attend.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Sony n'a pas encore indiqué s'il prévoit de proposer une mise à jour PS5 de Ghost of Tsushima.