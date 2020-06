The Last of Us 2 : E3 2018 vs jeu final, y'a-t-il eu downgrade ? La réponse en vidéo

Lorsque Naughty Dog a diffusé une démo de gameplay de The Last of Us Part II pendant l'E3 2018, beaucoup de joueurs se sont initialement demandés si la PS4 était bel et bien capable de faire tourner un tel jeu. Ce que le studio américain a garanti. Et si les nouvelles mésaventures d'Ellie sont bien disponibles sur PS4, le rendu du jeu n'est pas tout à fait le même que ce qui avait été montré à l'époque.

La chaîne YouTube "ElAnalistaDeBits" s'est amusée à reprendre la vidéo de gameplay E3 2018 de The Last of Us Part II et à la comparer à la même séquence prise dans le jeu commercialisé il y a quelques jours. Et dans l'ensemble, il apparaît que le jeu de Naughty Dog est un peu moins techniquement impressionnant qu'il ne l'était lors du salon californien il y a deux ans. D'après le vidéaste derrière cette vidéo, voici les différences qui jouent en la défaveur de la version commerciale du jeu :

Brouillard volumétrique est moins dense.

Les reflets dans les flaques d'eau ne représentent pas les objets en temps réel.

L'éclairage volumétrique a été dégradé, de nombreux éléments comme Ellie ou ses ennemis ne génèrent plus d'ombre.

Certaines flaques d'eau ont été supprimés, tout comme les grenouilles qui se déplaçaient dans la forêt.

Les rayons crépusculaires sont moins intenses dans la version finale.

La résolution de certaines textures ainsi que leur niveau de spécularité ont été diminués.

Les personnages ont subi une diminution de la qualité de leurs modèles. Leurs visages et animations sont moins sophistiqués.

Du popping peut être remarqué sur certains éléments du décor.

Les attaques des ennemis n'ont pas d'impact sur l'environnement.

Certains animations contextuelles et transitions sont absentes du jeu final.

Le constant n'est cependant pas entièrement négatif. En effet, un effet mouillé a été ajouté à certains éléments du décor, ce qui améliore leur apparence. De plus, la végétation a été rendue plus dense dans certains endroits. À noter également que certains éléments du décor ou encore lieux ont changé de place entre la démo E3 2018 et le jeu final. Mais ces éléments ne jouent pas sur la qualité du produit fini.

Bien évidemment, cela n'enlève en rien aux nombreuses qualités de The Last of Us Part II en termes de mise en scène, narration et même de réalisation. Mais on ne peut s'empêcher de se demander si une mise à jour PS5 du jeu, ou une éventuelle version remasterisée, ne permettront pas d'ici quelques mois de se rapprocher du rendu promis il y a deux ans.

Pour rappel, le jeu est dès à présent disponible sur les PS4 du monde entier. Et notre test du jeu est quant à lui disponible à cette adresse.

