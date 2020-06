The Last of Us Part II : La guitare d'Ellie en vente, il faut y mettre le prix

Vous n'avez normalement pas pu passer à côté : The Last of Us Part II est paru sur PS4 ce vendredi 19 juin. La sortie s'accompagne de la commercialisation de produits dérivés, pour les gros fans, dont un instrument ultime à tous points de vue.

Dans The Last of Us Part II, notre chère Ellie peut, parfois, se poser tranquillement pour jouer de la guitare. Elle possède par ailleurs, dans le jeu, un modèle bien à elle qui, on l'imagine, pourrait faire fantasmer les collectionneurs qui veulent aller au bout des choses.

Pas besoin d'attendre qu'un amateur s'amuse à la recréer puisque le PlayStation Gear Store, où l'on trouve mugs, vêtements, sacs à dos et autres figurines, vous propose directement de l'acquérir.

La Taylor 314ce répliquant exactement de la guitare d'Ellie dans The Last of Us Part II est en vente au prix de 2.299 dollars. Un objet luxueux (voir dans notre galerie d'images) qui peut aussi bien servir de décoration que satisfaire les mélomanes agiles de leurs dix doigts. Au stade de la précommande jusqu'au 31 juillet, pour une livraison à partir du 28 août, l'offre concerne les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Et si vous êtes dans le coin mais que votre bourse ne permet pas cette folie, sachez qu'il existe une version mini, qui elle arbore le tatouage d'Ellie, pour 699 dollars.