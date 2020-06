Bravely Default II : Nouvelle démo, sauvegardes, personnages, musiques... Les dernières infos

Alors que la parenthèse Xenoblade Chronicles : Definitive Edition est pour certains joueurs habiles déjà refermée, les rôlistes nomades se demandent déjà dans quel titre placer leurs espoirs, quand bien même un certain Paper Mario : The Origami King a été dévoilé à la surprise générale par Nintendo pour cet été.

À voir aussi : TEST de Xenoblade Chronicles Definitive Edition : Le temps du couronnement

Ce serait oublier un peu vite que Bravely Default II, annoncé durant la cérémonie des Game Awards 2019, est toujours officiellement prévu pour cette année. Après une première démo printanière qui avait permis de recueillir l'avis des joueurs sur son contenu, la suite numérotée, Square Enix pourrait renouveler l'expérience, selon une interview accordée par le duo Tomoya Asano et Masashi Takahashi (respectivement producteur et scénariste) récemment accordée à Famitsu.

Parmi les nombreuses informations que nous révèlent cet entretien, l'arrivée d'un second galop d'essai pourrait s'inspirer de la formule Octopath Traveler, et permettre cette fois de conserver ses sauvegardes dans la version finale, ce qui nous amène assez logiquement à penser que cette nouvelle démo devrait ainsi commencer... au tout début de l'aventure, CQFD.

L'interview s'attarde notamment sur le nom du jeu, qui ne prend symboliquement pas la suite de Bravely Second (pour lequel Asano avait récemment présenté ses excuses), pour mieux renouer avec le succès du premier épisode, sorti en 2012 sur 3DS :

Pour Bravely Default II, nous voulons revenir aux racines de la série. Et pour que les joueurs qui commenceraient avec cet épisode puissent en profitent pleinement, nous devions rafraîchir complètement l'univers et les personnages.



À l'origine, lorsque nous avons présenté le jeu en interne, j'expliquais souvent que ce n'était pas Bravely Third, mais plutôt Bravely : Automata !

Il ne faut ainsi pas s'attendre à retrouver des têtes connues de la (courte) saga de J-RPG au tour-par-tour plus stratégique que la moyenne, pour mieux profiter d'une nouvelle histoire, plus "mature", et dont le sous-titre a finalement été supprimé pour éviter de... spoiler l'intrigue. Bah tiens.

Parmi les autres informations qui ressortent de cette interview, nous apprenons notamment que la bande-son sera plus conséquente que celle des deux premiers volets, que les différents jobs ont fait l'objet de toutes les attentions, et que la localisation anglaise profitera elle aussi d'une synchronisation labiale, à l'instar de la version originale.

Voilà qui nous donne évidemment très envie de recroiser sous peu la route de Seth, Gloria, Adèle et Elvis, en attendant la sortie définitive de Bravely Default II, prévue sur Switch en 2020.

Qu'attendez-vous de Bravely Default II ? La première démo avait-elle su vous convaincre ? Faites-nous part de vos avis sans ATB dans les commentaires ci-dessous.